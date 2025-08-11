Чому вартість електромобілів та авто з ДВЗ майже зрівнялась

Водій заряджає електрокар. Фото: freepik.com

Різниця в ціні між електромобілями та машинами з двигунами внутрішнього згоряння скорочується. У Німеччині вона вперше впала нижче 3000 євро, згідно з аналізом Центра автомобільних досліджень (CAR).

Про це повідомив Stern.

Причини вирівнювання

"Різниця в ціні впала до 2862 євро", — розповів директор CAR Фердинанд Дуденхеффер. Він пояснив, що, з одного боку, зростання цін та зменшення знижок зробили двигуни внутрішнього згоряння дорожчими, а з іншого — вартість деяких моделей електрокарів впали, а знижки дещо зросли.

До цього додається значна кількість доступних електромобілів. Експерт навів як приклад модель Inster від Hyundai, яка замінила дорогий та менш продаваний Ioniq 5. Цей процес продовжиться та сприятиме поширенню електромобілів у Європі.

Як робили розрахунки

В аналізі розглядаються ціни за вирахуванням будь-яких знижок 20 найпопулярніших моделей з двигунами внутрішнього згоряння та електричних автомобілів. Згідно з аналізом, середня ціна цих електрокарів у січні становила трохи менш як 38 500 євро, а в липні — близько 35 600 євро. Таким чином, ціна знизилася майже на 2900 євро за сім місяців. Однак для авто з ДВЗ середня ціна за той самий період зросла на 183 євро.

Дуденхеффер наголосив, що цінова динаміка є вирішальним фактором конкурентоспроможності електрокарів, а не додаткова зарядна станція десь на автостраді.

