Чому електрокари отримали низьку максимальну швидкість

2024 Lucid Air Pure RWD Фото: caranddriver.com

Електромобілі швидше розганяються з місця. Але, електрокари гірші за автомобілі з двигунами внутрішнього згоряння, коли йдеться про максимальну швидкість.

Про це написав Slash Gear.

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Електромобілі мають одну передачу для руху вперед, що дозволяє їм видавати максимальний крутний момент для швидкого розгону з місця. Коли ви натискаєте на акселератор, електромотор миттєво надає 100% потужності, забезпечуючи динамічне прискорення до певного моменту. Після цього воно сповільнюється.

Натомість автомобілі з двигунами внутрішнього згоряння використовують багатоступеневі коробки передач, які дозволяють мотору працювати на оптимальних обертах. Це дозволяє підтримувати сильне прискорення та досягати значно вищих максимальних швидкостей, на що електромобілі, як правило, не здатні. Їхній двигун безпосередньо залежить від швидкості обертання без традиційних передач.

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Обмеження електромобілів

Часто електромобілі мають обмежену максимальну швидкість, що пов’язано з їх конструкцією. Наприклад, новий Dodge Charger Daytona Scat Pack EV, попри 670 к.с., обмежений до 218 км/год.

Основні причини цього — велика вага електромобілів через важкі акумулятори, а також відсутність багатоступеневої трансмісії. Крім того, досягнення високих швидкостей вимагає потужнішої системи охолодження та посилення компонентів, що ще додає ваги й складності.

Також виробники прагнуть захистити акумулятори від перегріву та швидкої деградації, адже рух на високих швидкостях інтенсивно розряджає батарею. Таким чином, пріоритетом для більшості електрокарів залишається ефективність та запас ходу, а не максимальна швидкість.

Найшвидші електромобілі

Виробники можуть створювати швидкі електромобілі, жертвуючи запасом ходу та ефективністю. Rimac Nevera — один із лідерів швидкості серед електрокарів. Заявлений максимум становить 415 км/год, але для цього він має величезну батарею на 117 кВт-год та запас ходу лише 328 км. Для порівняння, Lucid Air Pure RWD розвиває максимальну швидкість 200 км/год та з меншою батареєю на 88 кВт-год може проїхати 674 км.

Варто зазначити, що 31 жовтня 2024 року гіперкар Aspark Owl EV встановив рекорд Гіннеса, досягнувши максимальної швидкості 439 км/год.

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