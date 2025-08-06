Почему электрокары получили низкую максимальную скорость

2024 Lucid Air Pure RWD Фото: caranddriver.com

Электромобили быстрее разгоняются с места. Но, электрокары хуже автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, когда речь идет о максимальной скорости.

Об этом написал Slash Gear.

Реклама

Читайте также:

Разница между двигателями

Электромобили имеют одну передачу для движения вперед, что позволяет им выдавать максимальный крутящий момент для быстрого разгона с места. Когда вы нажимаете на акселератор, электромотор мгновенно предоставляет 100% мощности, обеспечивая динамическое ускорение до определенного момента. После этого оно замедляется.

Автомобили с двигателями внутреннего сгорания используют многоступенчатые коробки передач, которые позволяют мотору работать на оптимальных оборотах. Это позволяет поддерживать сильное ускорение и достигать значительно более высоких максимальных скоростей, на что электромобили, как правило, не способны. Их двигатель напрямую зависит от скорости вращения без традиционных передач.

Также читайте:

Почему водителей тошнит в электромобилях и что с этим делать

Вся правда о вождении электромобилей летом

Ограничения электромобилей

Часто электромобили имеют ограниченную максимальную скорость, что связано с их конструкцией. Например, новый Dodge Charger Daytona Scat Pack EV, несмотря на 670 л.с., ограничен до 218 км/ч.

Основные причины этого — большой вес электромобилей из-за тяжелых аккумуляторов, а также отсутствие многоступенчатой трансмиссии. Кроме того, достижение высоких скоростей требует более мощной системы охлаждения и усиления компонентов, что еще добавляет веса и сложности.

Также производители стремятся защитить аккумуляторы от перегрева и быстрой деградации, ведь движение на высоких скоростях интенсивно разряжает батарею. Таким образом, приоритетом для большинства электрокаров остается эффективность и запас хода, а не максимальная скорость.

Самые быстрые электромобили

Производители могут создавать быстрые электромобили, жертвуя запасом хода и эффективностью. Rimac Nevera — один из лидеров скорости среди электрокаров. Заявленный максимум составляет 415 км/ч, но для этого он имеет огромную батарею на 117 кВт-ч и запас хода всего 328 км. Для сравнения, Lucid Air Pure RWD развивает максимальную скорость 200 км/ч и с меньшей батареей на 88 кВт-ч может проехать 674 км.

Стоит отметить, что 31 октября 2024 года гиперкар Aspark Owl EV установил рекорд Гиннеса, достигнув максимальной скорости 439 км/ч.

Также читайте:

Какие электромобили расходуют больше всего энергии на трассе

Зачем производители намеренно ограничивают запас хода гибридных авто