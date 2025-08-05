Чи варто самостійно міняти акумулятор електромобіля

Батарея електрокара. Фото: milesgroup.co.nz

З огляду на унікальну конструкцію та функціональність електромобіля, заміна його акумулятора є складним завданням, для виконання якого мало хто має достатні навички. Ціна таких робіт може бути високою, але наслідки неправильного поводження з цим чутливим механізмом завжди будуть набагато дорожчими.

Про це написав Slash Gear.

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Спеціальне обладнання

Батареї електромобілів відрізняються від традиційних свинцево-кислотних акумуляторів для авто з ДВЗ не лише матеріалом, а й конструкцією. Замість компактної коробки під капотом, літій-іонні батареї електрокарів — це великі плоскі конструкції, розташовані під усім днищем авто.

Вони складаються з тисяч окремих елементів, що забезпечує високу щільність енергії, необхідну для живлення електромотора. Така складна конструкція, значна вага (до 450 кг) та наявність додаткових компонентів (датчиків, гідравліки) роблять їх надзвичайно чутливими.

Будь-яке необережне поводження може призвести до серйозних пошкоджень, а деякі батареї навіть повністю блокуються при спробі неавторизованого ремонту.

Саме тому обслуговування та заміну акумуляторів для електромобілів повинні виконувати лише кваліфіковані механіки з відповідним обладнанням. Це гарантує безпеку та збереження дорогої батареї.

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Додаткові ризики

Звичайний акумулятор електромобіля працює з напругою 400-800 В. Це значно перевищує 50 В, які вважаються смертельними для людини. Неправильне поводження може призвести до сильного ураження електричним струмом.

Але й це ще не все. Пошкоджений акумулятор може загорітися або навіть вибухнути. Тому самостійний ремонт або заміна акумулятора — це надзвичайно ризикована ідея.

Варто довірити цю роботу фахівцям, які мають необхідні знання, досвід та спеціальне захисне обладнання, щоб виконати все безпечно.

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