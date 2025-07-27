Volkswagen ID.3 після 160 000 км: на що перетворився електрокар

Volkswagen ID.3 Фото: caranddriver.com

Найбільша громадська організація автомобілістів Німеччини та Європи ADAC вже четвертий рік проводить випробування на витривалість електромобіля Volkswagen ID.3. Що трапилося з цим авто після закінчення гарантійного терміну від виробника.

Про це повідомив Moto.

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Volkswagen пропонує гарантію на 160 000 кілометрів або вісім років, залежно від того, що настане раніше. ADAC розглядає цю віху як можливість для детального аналізу ID.3.

Тестери підтвердили, що електромобіль після 160 000 км має відсоток залишку початкової місткості акумулятора на рівні 91%. Це значно перевищує мінімальний ліміт у 70%, обіцяний Volkswagen для цього пробігу.

Варто зазначити, що під час тривалих випробувань акумулятор регулярно заряджали до 100%, що створювало сильне навантаження на елементи. З використанням швидкого побутового зарядного пристрою авто також заряджалося значно частіше.

Попри зменшення місткості, ID.3 все ще має майже такий самий запас ходу, як й під час покупки. Це можливо завдяки регулярним оновленням програмного забезпечення, які покращили ефективність автомобіля.

Протягом перших 7000 км автомобіль споживав 20 кіловат-годин (кВт-год) на 100 км; зараз цей показник досяг 18,3 кВт-год/100 км.

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Що не так з ID.3

Попри те, що акумулятор був у хорошому стані, кілька ремонтних робіт провести довелося.

Наприклад, вийшла з ладу антена GPS, що також завадило роботі системи eCall. ADAC повідомив, що вартість ремонту склала 525 євро.

Після 158 000 км ID.3 ненадовго повністю зламався, коли несправність системи автоматичного відкривання дверей завадила його запуску. Цю проблему вдалося розвʼязати лише за допомогою оновлення програмного забезпечення.

Несправний люк зарядного пристрою також вимагав ремонту вартістю 227 євро в автомайстерні.

Машина щойно пройшла своє друге технічне обслуговування, яке коштувало 427 євро. Майже половина цієї суми була витрачена на обслуговування кондиціонера .

ADAC зазначає, що випробування ID.3 на довговічність ще далеко не завершене й триватиме далі для документування будь-яких непередбачених ремонтів.

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