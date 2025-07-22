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Головна Авто Механік розібрав китайський кросовер — що його вразило

Механік розібрав китайський кросовер — що його вразило

Ua ru
Дата публікації: 22 липня 2025 20:40
Що всередині китайського кросовера: механік був вражений
MG ZS Фото: topgear.com

Попри встановлені обмеження, китайські автомобілі поступово завойовують європейський ринок. Нещодавній випадок з іспанським автомеханіком приголомшив багатьох, відкривши неочікувану правду про один з найпопулярніших компактних кросоверів у Європі MG ZS.

Про це написав Express.

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MG ZS випускається китайською SAIC Motor під британською маркою. Механік, розібравши його, був вкрай здивований тим, що виявив усередині.

Попри китайське походження, автомобіль був оснащений компонентами від деяких з найвідоміших європейських та північноамериканських виробників.

Згідно з інформацією, поширеною механіком у відео на TikTok, першим, що привернуло його увагу, був акумулятор. Замість невідомого китайського виробника, всередині MG ZS був АКБ від престижного німецького бренду Varta.

Далі механік звернув увагу на ремені. Й тут знову на нього чекав сюрприз. Замість очікуваної китайської або маловідомої марки, паски безпеки виявилися продукцією північноамериканської фірми Gates.

Щобільше, деякі гальмівні компоненти автомобіля виготовлені німецьким брендом Atem, а блок керування автомобілем (ECU), що є серцем будь-якого сучасного транспортного засобу, розроблений всесвітньо відомою німецькою компанією Bosch.

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Несподівані відкриття

Детальніший огляд салону автомобіля приніс нові одкровення. Вимірювач масової витрати повітря (MAF), критично важливий для ефективної роботи двигуна, також був розроблений компанією Continental. Цей компонент, за словами механіка, використовується у провідних європейських брендів, таких як BMW та Mercedes.

Нарешті, експерт виявив, що шини на авто були від Michelin — одного з найкращих виробників покришок на ринку, відомого своєю якістю та довговічністю.

Ці результати дослідження свідчать про те, що, попри нижчі початкові витрати, деякі китайські бренди не економлять на ключових компонентах, використовуючи перевірені та авторитетні продукти від світових лідерів галузі.

"Тож запитайте себе: чи варто витрачати гроші на цей автомобіль? Замість того щоб бути на 100% китайським, виявляється, що він має близько 40% іноземних деталей. Останнє слово за вами", — підсумував механік.

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Китай авто електрокари автомобіль електромобіль
Максим Сайгак - Редактор
Автор:
Максим Сайгак
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