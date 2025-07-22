Что внутри китайского кроссовера: механик был поражен

MG ZS Фото: topgear.com

Несмотря на установленные ограничения, китайские автомобили постепенно завоевывают европейский рынок. Недавний случай с испанским автомехаником ошеломил многих, открыв неожиданную правду об одном из самых популярных компактных кроссоверов в Европе MG ZS.

Об этом написал Express.

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MG ZS выпускается китайской SAIC Motor под британской маркой. Механик, разобрав его, был крайне удивлен тем, что обнаружил внутри.

Несмотря на китайское происхождение, автомобиль был оснащен компонентами от некоторых из самых известных европейских и североамериканских производителей.

Согласно информации, распространенной механиком в видео на TikTok, первым, что привлекло его внимание, был аккумулятор. Вместо неизвестного китайского производителя, внутри MG ZS находился АКБ от престижного немецкого бренда Varta.

Далее механик обратил внимание на ремни. И здесь снова его ждал сюрприз. Вместо ожидаемой китайской или малоизвестной марки, ремни безопасности оказались продукцией североамериканской фирмы Gates.

Более того, некоторые тормозные компоненты автомобиля изготовлены немецким брендом Atem, а блок управления автомобилем (ECU), являющийся сердцем любого современного транспортного средства, разработан всемирно известной немецкой компанией Bosch.

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Неожиданные открытия

Более детальный осмотр салона автомобиля принес новые откровения. Измеритель массового расхода воздуха (MAF), критически важный для эффективной работы двигателя, также был разработан компанией Continental. Этот компонент, по словам механика, используется у ведущих европейских брендов, таких как BMW и Mercedes.

Наконец, эксперт обнаружил, что шины на авто были от Michelin — одного из лучших производителей покрышек на рынке, известного своим качеством и долговечностью.

Эти результаты исследования свидетельствуют, что, несмотря на более низкие начальные затраты, некоторые китайские бренды не экономят на ключевых компонентах, используя проверенные и авторитетные продукты от мировых лидеров отрасли.

"Поэтому спросите себя: стоит ли тратить деньги на этот автомобиль? Вместо того чтобы быть на 100% китайским, оказывается, что он имеет около 40% иностранных деталей. Последнее слово за вами", — подытожил механик.

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