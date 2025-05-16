Хитрый способ увеличить продажи авто в Европе: что сделал Китай

Гибридный BYD Tang DM-i. Фото: globalelectric.com.ua

Высокие тарифы на китайские электромобили, которые ввели в Евросоюзе в 2024 году, усложнили жизнь экспортерам из Поднебесной. Но они нашли гениально простой способ увеличить продажи своих авто в Европе.

Об этом написал Auto Swiat.

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Неудача электрификации

Много лет назад китайская автомобильная промышленность сосредоточилась на электромобилях, считая, что именно здесь она может получить технологическое преимущество.

Конечно, производители из Поднебесной все еще предлагают модели с двигателями внутреннего сгорания и гибриды, но именно электромобили должны были стать их визитной карточкой и источником успеха в Европе. Рынок решил иначе.

В 2024 году оказалось, что европейцы не хотят массово переходить на электромобили. Китайские производители сразу подхватили эту тенденцию и начали расширять свои модельные ряды двигателей внутреннего сгорания и гибридов, интерес к которым растет в ЕС.

По данным Bloomberg, в первом квартале 2025 года доля электромобилей в первых регистрациях китайских производителей упала до 30%. Это наименьший показатель за пять лет.

Крутой разворот

Как бы там ни было, но по данным Dataforce, в первом квартале 2025 года китайские бренды зарегистрировали более 150 000 новых автомобилей в Европе. Это лучший результат в истории продаж авто из КНР на старом континенте. Почему так получилось?

Начала работать новая стратегия китайских компаний по увеличению продаж новых автомобилей в Европе. В период с января по март 2025 года количество первых регистраций автомобилей MG с двигателями внутреннего сгорания и гибридов в ЕС выросло более чем вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. А количество электромобилей той же марки примерно вдвое сократилось.

Крупнейший китайский производитель электрокаров BYD также изначально делал наибольший акцент на электрической части своего модельного ряда. Теперь компания изменила свою стратегию, и гибриды из дополнения к предложению превратились в один из его столпов.

Ранее мы писали, почему каждое четвертое авто, проданное на мировом рынке в 2025 году, будет электрическим. Также Toyota предупредила, какой рынок Китай захватит следующим.