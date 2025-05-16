Хитрый способ увеличить продажи авто в Европе: что сделал Китай

Китай придумал хитрый способ увеличить продажи авто в Европе
Высокие тарифы на китайские электромобили, которые ввели в Евросоюзе в 2024 году, усложнили жизнь экспортерам из Поднебесной. Но они нашли гениально простой способ увеличить продажи своих авто в Европе.
Об этом написал Auto Swiat.
Неудача электрификации
Много лет назад китайская автомобильная промышленность сосредоточилась на электромобилях, считая, что именно здесь она может получить технологическое преимущество.
Конечно, производители из Поднебесной все еще предлагают модели с двигателями внутреннего сгорания и гибриды, но именно электромобили должны были стать их визитной карточкой и источником успеха в Европе. Рынок решил иначе.
В 2024 году оказалось, что европейцы не хотят массово переходить на электромобили. Китайские производители сразу подхватили эту тенденцию и начали расширять свои модельные ряды двигателей внутреннего сгорания и гибридов, интерес к которым растет в ЕС.
По данным Bloomberg, в первом квартале 2025 года доля электромобилей в первых регистрациях китайских производителей упала до 30%. Это наименьший показатель за пять лет.
Крутой разворот
Как бы там ни было, но по данным Dataforce, в первом квартале 2025 года китайские бренды зарегистрировали более 150 000 новых автомобилей в Европе. Это лучший результат в истории продаж авто из КНР на старом континенте. Почему так получилось?
Начала работать новая стратегия китайских компаний по увеличению продаж новых автомобилей в Европе. В период с января по март 2025 года количество первых регистраций автомобилей MG с двигателями внутреннего сгорания и гибридов в ЕС выросло более чем вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. А количество электромобилей той же марки примерно вдвое сократилось.
Крупнейший китайский производитель электрокаров BYD также изначально делал наибольший акцент на электрической части своего модельного ряда. Теперь компания изменила свою стратегию, и гибриды из дополнения к предложению превратились в один из его столпов.
Ранее мы писали, почему каждое четвертое авто, проданное на мировом рынке в 2025 году, будет электрическим. Также Toyota предупредила, какой рынок Китай захватит следующим.
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