Хитрий спосіб збільшити продажі авто в Європі: що зробив Китай

Гібридний BYD Tang DM-i. Фото: globalelectric.com.ua

Високі тарифи на китайські електромобілі, які запровадили в Євросоюзі у 2024 році, ускладнили життя експортерам з Піднебесної. Але вони знайшли геніально простий спосіб збільшити продажі своїх авто в Європі.

Про це написав Auto Swiat.

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Невдача електрифікації

Багато років тому китайська автомобільна промисловість зосередилася на електромобілях, вважаючи, що саме тут вона може отримати технологічну перевагу.

Звичайно, виробники з Піднебесної все ще пропонують моделі з двигунами внутрішнього згоряння та гібриди, але саме електромобілі мали стати їхньою візитною карткою та джерелом успіху в Європі. Ринок вирішив інакше.

У 2024 році виявилося, що європейці не хочуть масово переходити на електромобілі. Китайські виробники одразу підхопили цю тенденцію та почали розширювати свої модельні ряди двигунів внутрішнього згоряння та гібридів, інтерес до яких зростає в ЄС.

За даними Bloomberg, у першому кварталі 2025 року частка електромобілів у перших реєстраціях китайських виробників впала до 30%. Це найменший показник за п'ять років.

Крутий розворот

Хай там як, але за даними Dataforce, у першому кварталі 2025 року китайські бренди зареєстрували понад 150 000 нових автомобілів у Європі. Це найкращий результат в історії продажів авто з КНР на старому континенті. Чому так вийшло?

Почала працювати нова стратегія китайських компаній щодо збільшення продажів нових автомобілів у Європі. У період з січня по березень 2025 року кількість перших реєстрацій автомобілів MG з двигунами внутрішнього згоряння та гібридів в ЄС зросла більш ніж удвічі, порівняно з аналогічним періодом торік. А кількість електромобілів тієї ж марки приблизно вдвічі скоротилася.

Найбільший китайський виробник електрокарів BYD також спочатку робив найбільший акцент на електричній частині свого модельного ряду. Тепер компанія змінила свою стратегію, й гібриди з доповнення до пропозиції перетворилися на одного її стовпів.

Раніше ми писали, чому кожне четверте авто, продане у 2025 році, буде електричним. Також Toyota попередила, який ринок Китай захопить наступним.