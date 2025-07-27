Volkswagen ID.3 после 160 000 км: во что превратился электрокар

Volkswagen ID.3 Фото: caranddriver.com

Крупнейшая общественная организация автомобилистов Германии и Европы ADAC уже четвертый год проводит испытания на выносливость электромобиля Volkswagen ID.3. Что случилось с этим авто после окончания гарантийного срока от производителя.

Об этом сообщил Moto.

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Volkswagen предлагает гарантию на 160 000 километров или восемь лет, в зависимости от того, что наступит раньше. ADAC рассматривает эту веху как возможность для детального анализа ID.3.

Тестеры подтвердили, что электромобиль после 160 000 км имеет процент остатка первоначальной емкости аккумулятора на уровне 91%. Это значительно превышает минимальный лимит в 70%, обещанный Volkswagen для этого пробега.

Стоит отметить, что во время длительных испытаний аккумулятор регулярно заряжали до 100%, что создавало сильную нагрузку на элементы. С использованием быстрого бытового зарядного устройства авто также заряжалось значительно чаще.

Несмотря на уменьшение емкости, ID.3 все еще имеет почти такой же запас хода, как и при покупке. Это возможно благодаря регулярным обновлениям программного обеспечения, которые улучшили эффективность автомобиля.

В течение первых 7000 км автомобиль потреблял 20 киловатт-часов (кВт-ч) на 100 км; сейчас этот показатель достиг 18,3 кВт-ч/100 км.

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Что не так с ID.3

Несмотря на то, что аккумулятор был в хорошем состоянии, несколько ремонтных работ провести пришлось.

Например, вышла из строя антенна GPS, что также помешало работе системы eCall. ADAC сообщил, что стоимость ремонта составила 525 евро.

После 158 000 км ID.3 ненадолго полностью сломался, когда неисправность системы автоматического открывания дверей помешала его запуску. Эту проблему удалось решить только с помощью обновления программного обеспечения.

Неисправный люк зарядного устройства также требовал ремонта стоимостью 227 евро в автомастерской.

Машина только что прошла свое второе техническое обслуживание, которое стоило 427 евро. Почти половина этой суммы была потрачена на обслуживание кондиционера.

ADAC отмечает, что испытание ID.3 на долговечность еще далеко не завершено и будет продолжаться дальше для документирования любых непредвиденных ремонтов.

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