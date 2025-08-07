Мрія Ілона Маска: армія США купить Tesla Cybertruck, але є нюанси

Tesla Cybertrucks випробовують на куленепробивність. Фото: autocar.co.uk

Бажання Ілона Маска збувається, адже Tesla Cybertruck використовуватимуть американські військові, але не так, як він задумав. ВПС США планують придбати два пікапи для стрільб по мішенях.

Про це повідомив Electrek.

Реклама

Читайте також:

Очікування

Генеральний директор Tesla Ілон Маск рекламував Cybertruck як куленепробивний та розроблений, щоб пережити апокаліпсис. Він припустив, що його можуть використовувати військові, й навіть безпосередньо запропонував електричний пікап збройним силам США.

Враховуючи, що Cybertruck виявився комерційним провалом, й Tesla зараз має проблеми з його продажем, автовиробник може отримати вигоду від замовлення американських військових.

Справді, випробувальний центр ВПС США (AFTC) має намір придбати 33 цільові транспортні засоби, зокрема два Tesla Cybertruck, для доставки на ракетний полігон White Sands у Нью-Мексико.

Також читайте:

Чому Tesla Cybertruck не продається навіть з величезною знижкою

Tesla Cybertruck показав свою повну безпорадність на бездоріжжі в Техасі

Реальність

Військові планують використовувати ці транспортні засоби як мішені для високоточної зброї. Навіщо їм потрібні два Cybertruck? У документі, які опинилися у розпорядженні видання The War Zone, йдеться, що пікапи Tesla може використовувати ймовірний противник. А мета навчання полягає в підготовці підрозділів до операцій шляхом моделювання сценаріїв, максимально наближених до реальних ситуацій.

Можливо, американських військових вразило те, що один Cybertruck якимось чином отримав у своє розпорядження "піхотинець Путіна" Рамзан Кадиров, встановив на нього кулемет, та заявив, що авто поїде воювати в Україну.

Хай там як, але замовлення пікапів армією добре для Tesla. Потрібні всі можливі канали реалізації Cybertruck, адже зараз він продається зі швидкістю 20 000 на рік, тоді як Маск прагнув щонайменше 500 000.

Також читайте:

Кадиров поскаржився, що Маск відключив "подарований" Cybertruck

Найпотужніша версія Tesla Cybertruck програла на треку старому японському авто