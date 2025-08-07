Мечта Илона Маска: армия США купит Tesla Cybertruck, но есть нюансы

Tesla Cybertrucks испытывают на пуленепробиваемость. Фото: autocar.co.uk

Желание Илона Маска сбывается, ведь Tesla Cybertruck будут использовать американские военные, но не так, как он задумал. ВВС США планируют приобрести два пикапа для стрельб по мишеням.

Об этом сообщил Electrek.

Ожидания

Генеральный директор Tesla Илон Маск рекламировал Cybertruck как пуленепробиваемый и разработанный, чтобы пережить апокалипсис. Он предположил, что его могут использовать военные, и даже напрямую предложил электрический пикап вооруженным силам США.

Учитывая, что Cybertruck оказался коммерческим провалом, и Tesla сейчас имеет проблемы с его продажами, автопроизводитель может получить выгоду от заказа американских военных.

Действительно, испытательный центр ВВС США (AFTC) намерен приобрести 33 целевых транспортных средства, в том числе два Tesla Cybertruck, для доставки на ракетный полигон White Sands в Нью-Мексико.

Реальность

Военные планируют использовать эти транспортные средства как мишени для высокоточного оружия. Зачем им нужны два Cybertruck? В документе, которые оказались в распоряжении издания The War Zone, говорится, что пикапы Tesla может использовать вероятный противник. А цель учения заключается в подготовке подразделений к операциям путем моделирования сценариев, максимально приближенных к реальным ситуациям.

Возможно, американских военных поразило то, что один Cybertruck каким-то образом получил в свое распоряжение "пехотинец Путина" Рамзан Кадыров, установил на него пулемет, и заявил, что авто поедет воевать в Украину.

Как бы там ни было, но заказ пикапов армией хорошо для Tesla. Нужны все возможные каналы реализации Cybertruck, ведь сейчас он продается со скоростью 20 000 в год, тогда как Маск стремился минимум к 500 000.

