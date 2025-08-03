Чи впливає швидкість на запас ходу електромобіля

Lucid Air Pure Фото: caranddriver.com

Головні проблеми у власників електромобілів виникають на автострадах, позаяк високі швидкості створюють значний аеродинамічний опір, і якщо водій не потрапить у затор, відновити енергію за допомогою рекуперативного гальмування неможливо. Фахівці Car and Driver провели тест, щоб визначити, як саме високі швидкості впливають на запас ходу електромобіля.

Результати дослідження опубліковані на сайті видання

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Як проводили заміри

Команда Car and Driver проїхала на двох електромобілях та на одному авто з ДВЗ овальною тестовою трасою довжиною 7,7 км на полігоні Stellantis у Челсі з чотирма інтервалами швидкості: 56 км/год, 89 км/год, 120 км/год та 150 км/год. Честь електрокарів відстоювали Lucid Air Pure та Kia EV9. За двигуни внутрішнього згоряння відповідав Subaru Forester.

Для розрахунку максимального запасу ходу на кожній швидкості використовувалася вбудована телематика автомобілів.

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Результати експерименту

Комбіновані оцінки максимального запасу ходу EPA публікуються після лабораторного випробувального циклу, тому реальний запас ходу у польових умовах буде значно відрізнятися.

Щоб досягти заявленого запасу ходу в 660 км, Lucid повинен рухатися з середньою швидкістю 79 км/год. Оцінка запасу ходу Kia становить 407 км, і для її досягнення середня швидкість має бути 114 км/год, що виглядає реалістичніше.

Запас ходу Subaru на одному баку значно зменшується зі збільшенням швидкості, але його максимальний показник спочатку вищий, ніж в електромобілів. При швидкості 121 км/год його запас ходу становить близько 805 км, що приблизно на 322 км менше, ніж при швидкості 89 км/год. Це значне зниження, проте, враховуючи загальний запас ходу, це не так критично.

Хоча електромобілі в тесті продемонстрували значне зниження запасу ходу на високих швидкостях, їх показники набагато кращі, ніж у моделей, випущених кілька років тому.

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