Влияет ли скорость на запас хода электромобиля

Lucid Air Pure Фото: caranddriver.com

Главные проблемы у владельцев электромобилей возникают на автострадах, так как высокие скорости создают значительное аэродинамическое сопротивление, и если водитель не попадет в пробку, восстановить энергию с помощью рекуперативного торможения невозможно. Специалисты Car and Driver провели тест, чтобы определить, как именно высокие скорости влияют на запас хода электромобиля.

Результаты исследования опубликованы на сайте издания

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Как проводили замеры

Команда Car and Driver проехала на двух электромобилях и на одном авто с ДВС по овальной тестовой трассе длиной 7,7 км на полигоне Stellantis в Челси с четырьмя интервалами скорости: 56 км/ч, 89 км/ч, 120 км/ч и 150 км/ч. Честь электрокаров отстаивали Lucid Air Pure и Kia EV9. За двигатели внутреннего сгорания отвечал Subaru Forester.

Для расчета максимального запаса хода на каждой скорости использовалась встроенная телематика автомобилей.

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Результаты эксперимента

Комбинированные оценки максимального запаса хода EPA публикуются после лабораторного испытательного цикла, поэтому реальный запас хода в полевых условиях будет значительно отличаться.

Чтобы достичь заявленного запаса хода в 660 км, Lucid должен двигаться со средней скоростью 79 км/ч. Оценка запаса хода Kia составляет 407 км, и для ее достижения средняя скорость должна быть 114 км/ч, что выглядит более реалистично.

Запас хода Subaru на одном баке значительно уменьшается с увеличением скорости, но его максимальный показатель изначально выше, чем у электромобилей. При скорости 121 км/ч его запас хода составляет около 805 км, что примерно на 322 км меньше, чем при скорости 89 км/ч. Это значительное снижение, однако, учитывая общий запас хода, это не так критично.

Хотя электромобили в тесте продемонстрировали значительное снижение запаса хода на высоких скоростях, их показатели намного лучше, чем у моделей, выпущенных несколько лет назад.

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