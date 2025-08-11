Видео
Цены на электромобили и авто с ДВС почти сравнялись

Цены на электромобили и авто с ДВС почти сравнялись

Ua ru
Дата публикации 11 августа 2025 15:20
Почему стоимость электромобилей и авто с ДВС почти сравнялась
Водитель заряжает электрокар. Фото: freepik.com

Разница в цене между электромобилями и машинами с двигателями внутреннего сгорания сокращается. В Германии она впервые упала ниже 3000 евро, согласно анализу Центра автомобильных исследований (CAR).

Об этом сообщил Stern.

Причины выравнивания

"Разница в цене упала до 2862 евро", — рассказал директор CAR Фердинанд Дуденхеффер. Он пояснил, что, с одной стороны, рост цен и уменьшение скидок сделали двигатели внутреннего сгорания дороже, а с другой — стоимость некоторых моделей электрокаров упали, а скидки несколько выросли.

К этому добавляется значительное количество доступных электромобилей. Эксперт привел в пример модель Inster от Hyundai, которая заменила дорогой и менее продаваемый Ioniq 5. Этот процесс продолжится и будет способствовать распространению электромобилей в Европе.

Почему электромобили имеют низкую максимальную скорость

Армия США использует Tesla Cybertruck, но не так, как мечтал Маск

Как делали расчеты

В анализе рассматриваются цены за вычетом любых скидок 20 самых популярных моделей с двигателями внутреннего сгорания и электрических автомобилей. Согласно анализу, средняя цена этих электрокаров в январе составляла чуть менее 38 500 евро, а в июле — около 35 600 евро. Таким образом, цена снизилась почти на 2900 евро за семь месяцев. Однако для авто с ДВС средняя цена за тот же период выросла на 183 евро.

Дуденхеффер подчеркнул, что ценовая динамика является решающим фактором конкурентоспособности электрокаров, а не дополнительная зарядная станция где-то на автостраде.

Можно ли самостоятельно заменить аккумулятор электромобиля

Как скорость влияет на запас хода электромобиля

