Пять ошибок водителей, которые уничтожают турбодвигатель в авто

Турбодвигатель. Фото: carmagazine.co.uk

Турбокомпрессор эксплуатируется под высоким нагревом и давлением, и для бесперебойной работы он в значительной степени зависит от масла, чистого воздуха и надлежащего топлива. Это прочный компонент, но в то же время чувствительный, поэтому если не ухаживать за ним должным образом, он может быстро изнашиваться, а замена стоит недешево.

Об этом написал Slash Gear.

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Загрязнение масла

Турбина вращается со скоростью до 220 000 об/мин. Единственное, что защищает ее движущиеся части, это тонкий слой масла. Оно протекает через маленькие каналы внутри турбины. Если они заблокируются, агрегат не получит необходимой смазки. Это может привести к износу подшипников турбины, перегреву и, в конце концов, ее полному выходу из строя.

Загрязнение происходит, когда топливо, охлаждающая жидкость, металлическая стружка или углеродистые отложения смешиваются с моторным маслом. Это может быть вызвано пропуском замены жидкости или использованием низкокачественного масла.

Разгон сразу после холодного запуска

Когда двигатель холодный, масло не успевает должным образом циркулировать, ему требуется больше времени, чтобы достичь движущихся частей. Если водитель ускорится сразу после запуска, турбина начнет создавать давление, прежде чем она успеет защититься маслом. Это приводит к контакту металла с металлом, накоплению тепла и преждевременному износу.

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Неправильное топливо

Турбокомпрессоры подают больше воздуха в двигатель, чтобы увеличить мощность. Это нагревает все компоненты внутри. Если топливо некачественное или неправильного октанового числа, оно может воспламениться слишком рано, что вызывает детонацию двигателя.

Она звучит как стук, когда внутри двигателя повреждаются поршни, свечи зажигания и даже стенки цилиндров. Высококачественное топливо лучше противостоит детонации, когда обеспечивает плавное и контролируемое сгорание.

Длительная езда в жару

Перегрев возникает, когда турбокомпрессор и окружающие детали поглощают тепло быстрее, чем могут остыть. В результате горячий воздух, попадающий в двигатель, теряет плотность, что дает меньше кислорода для сгорания. Это приводит к снижению мощности двигателя.

В жаркую погоду моторное масло также быстрее разрушается и становится более жидким, что снижает его способность защищать движущиеся части. Добавьте к этому нагруженную систему охлаждения, и мотор на шаг ближе к перегреву и возможному выходу из строя турбины.

Глушить двигатель сразу после поездки

Пока двигатель работает, масло и охлаждающая жидкость протекают через турбонаддув, охлаждая его. Но если сразу выключить авто после длительной поездки, этот поток останавливается, турбонаддув остается горячим, а масло, находящееся внутри, начинает гореть. Это называется коксованием масла.

Коксующееся масло оставляет твердые углеродные отложения, которые могут блокировать масляные каналы и повреждать подшипники турбины. Это означает меньше смазки при следующем запуске автомобиля и больший износ во время каждой поездки.

Чтобы избежать этого, дайте двигателю поработать на холостом ходу 30-60 секунд после любой интенсивной или длительной езды.

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