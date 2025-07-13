Пʼять помилок водіїв, які нищать турбодвигун в авто

Турбодвигун. Фото: carmagazine.co.uk

Турбокомпресор працює під високим нагріванням та тиском, і для безперебійної роботи він значною мірою залежить від оливи, чистого повітря та належного палива. Це міцний компонент, але водночас чутливий, тому якщо не доглядати за ним належним чином, він може швидко зношуватися, а заміна коштує недешево.

Про це написав Slash Gear.

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Забруднення оливи

Турбіна обертається зі швидкістю до 220 000 об/хв. Єдине, що захищає її рухомі частини, це тонкий шар оливи. Вона протікає через маленькі канали всередині турбіни. Якщо вони заблокуються, агрегат не отримає необхідного змащення. Це може призвести до зносу підшипників турбіни, перегріву та, зрештою, її повного виходу з ладу.

Забруднення відбувається, коли паливо, охолоджувальна рідина, металева стружка або вуглецеві відкладення змішуються з моторною оливою. Це може бути спричинено пропуском заміни рідини або використанням низькоякісного мастила.

Розгін одразу після холодного запуску

Коли двигун холодний, олива не встигає належним чином циркулювати, їй потрібно більше часу, щоб досягти рухомих частин. Якщо водій прискориться одразу після запуску, турбіна почне створювати тиск, перш ніж вона встигне захиститися оливою. Це призводить до контакту металу з металом, накопичення тепла та передчасного зносу.

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Неправильне пальне

Турбокомпресори подають більше повітря у двигун, щоб збільшити потужність. Це нагріває всі компоненти всередині. Якщо паливо неякісне або неправильного октанового числа, воно може запалитися занадто рано, що спричиняє детонацію двигуна.

Вона звучить як стукіт, коли всередині двигуна пошкоджуються поршні, свічки запалювання та навіть стінки циліндрів. Високоякісне пальне краще протистоїть детонації, коли забезпечує плавне та контрольоване згоряння.

Тривала їзда у спеку

Перегрів виникає, коли турбокомпресор та навколишні деталі поглинають тепло швидше, ніж можуть охолонути. В результаті гаряче повітря, що потрапляє у двигун, втрачає щільність, що дає менше кисню для згоряння. Це призводить до зниження потужності двигуна.

У спекотну погоду моторна олива також швидше руйнується та стає рідшою, що знижує її здатність захищати рухомі частини. Додайте до цього навантажену систему охолодження, і мотор на крок ближче до перегріву та можливого виходу з ладу турбіни.

Глушити двигун одразу після поїздки

Поки двигун працює, олива та охолоджувальна рідина протікають через турбонаддув, охолоджуючи його. Але якщо одразу вимкнути авто після тривалої поїздки, цей потік зупиняється, турбонаддув залишається гарячим, а олива, що знаходиться всередині, починає горіти. Це називається коксуванням оливи.

Коксована олива залишає тверді вуглецеві відкладення, які можуть блокувати масляні канали та пошкоджувати підшипники турбіни. Це означає менше змащення під час наступного запуску автомобіля та більший знос під час кожної поїздки.

Щоб уникнути цього, дайте двигуну попрацювати на холостому ходу 30-60 секунд після будь-якої інтенсивної або тривалої їзди.

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