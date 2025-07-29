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Главная Авто Пять гибридов Toyota с самым низким расходом топлива в 2025 году

Пять гибридов Toyota с самым низким расходом топлива в 2025 году

Ua ru
Дата публикации 29 июля 2025 17:30
Гибриды Toyota с самым низким расходом топлива сегодня
2025 Toyota Prius Фото: edmunds.com

Выбрать пять гибридов Toyota с лучшим расходом топлива довольно легко, ведь компания производит их очень много. Рассмотрены обычные гибридные модели 2025 года, которые не требуют подключения к сети.

Об этом написал Slash Gear.

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Toyota Prius

2025 Toyota Prius
Фото: caranddriver.com
  • Расход топлива: 4,13 л/100 км в городе, 4,20 л/100 км на трассе

Prius получает мощность и экономию от 2-литрового рядного 4-цилиндрового двигателя, который сочетается с двумя электромоторами, производя 194 л.с. на передних колесах. Также доступен полный привод с дополнительным электродвигателем к задней оси, что увеличивает мощность гибридной системы до 196 л.с. Авто разгоняется от 0 до 100 км/ч за 7,1 с.

Toyota Camry Hybrid

2025 Toyota Camry Hybrid
Фото: caranddriver.com
  • Расход топлива: 4,44 л/100 км в городе, 4,70 л/100 км на трассе

Седан с передним приводом получил 2,5-литровый рядный 4-цилиндровый двигатель с двумя электромоторами и вариатором, что обеспечивает совокупную мощность 225 л.с. Полный привод — опция, которая добавляет третий электродвигатель на заднюю ось, увеличивая мощность до 232 л.с. Разгон до 100 км/ч составляет 6,8 с.

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Toyota Corolla Hybrid

2025 Toyota Corolla Hybrid
Фото: toyota.ca
  • Расход топлива: 4,44 л/100 км в городе, 5,11 л/100 км на трассе

Компактный седан с передним приводом оснащен 1,8-литровым 4-цилиндровым двигателем в сочетании с двумя электромоторами, которые все вместе выдают 138 л.с. Разгон до сотни достаточный, но не сногсшибательный — 9,6 с. Полный привод доступен как опция, но он немного увеличивает расход топлива.

Toyota Corolla Cross Hybrid

2025 Toyota Corolla Cross Hybrid
Фото: topspeed.com
  • Расход топлива: 5,23 л/100 км в городе, 6,19 л/100 км на трассе

Субкомпактный кроссовер стандартно поставляется с полным приводом (AWD). Он получил 2-литровый рядный 4-цилиндровый двигатель в сочетании с тремя электромоторами, которые вместе выдают 196 л.с. Мощность передается через вариатор. Разгоняется до 100 км/ч за 7,3 с.

Toyota Crown Signia

2025 Toyota Crown Signia
Фото: Toyota
  • Расход топлива: 5,60 л/100 км в городе, 5,74 л/100 км на трассе

Полноприводный большой роскошный седан стандартно оснащен 2,5-литровым рядным 4-цилиндровым двигателем и тремя электромоторами производящими 236 л.с., которые передаются через вариатор. Разгон Crown до сотни занимает 7,2 секунды с базовым силовым агрегатом.

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Сергей Якуба - Редактор
Автор:
Сергей Якуба
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