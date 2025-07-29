Гібриди Toyota з найнижчою витратою пального сьогодні

Пʼять гібридів Toyota з найнижчою витратою пального у 2025 році
Вибрати п'ять гібридів Toyota з найкращою витратою пального досить легко, адже компанія виробляє їх дуже багато. Розглянуто звичайні гібридні моделі 2025 року, які не потребують підключення до мережі.
Про це написав Slash Gear.
Toyota Prius
- Витрати пального: 4,13 л/100 км у місті, 4,20 л/100 км на трасі
Prius отримує потужність та економію від 2-літрового рядного 4-циліндрового двигуна, який поєднується з двома електромоторами, виробляючи 194 к.с. на передніх колесах. Також доступний повний привід з додатковим електродвигуном до задньої осі, що збільшує потужність гібридної системи до 196 к.с. Авто розганяється від 0 до 100 км/год за 7,1 с.
Toyota Camry Hybrid
- Витрати пального: 4,44 л/100 км у місті, 4,70 л/100 км на трасі
Седан з переднім приводом отримала 2,5-літровий рядний 4-циліндровий двигун з двома електромоторами та варіатором, що забезпечує сукупну потужність 225 к.с. Повний привід — опція, яка додає третій електродвигун на задню вісь, збільшуючи потужність до 232 к.с. Розгін до 100 км/год становить 6,8 с.
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Toyota Corolla Hybrid
- Витрати пального: 4,44 л/100 км у місті, 5,11 л/100 км на трасі
Компактний седан з переднім приводом оснащений 1,8-літровим 4-циліндровим двигуном у поєднанні з двома електромоторами, які усі разом видають 138 к.с. Розгін до сотні достатній, але не карколомний — 9,6 с. Повний привід доступний як опція, але він трохи збільшує витрату пального.
Toyota Corolla Cross Hybrid
- Витрати пального: 5,23 л/100 км у місті, 6,19 л/100 км на трасі
Субкомпактний кросовер стандартно постачається з повним приводом (AWD). Він отримав 2-літровий рядний 4-циліндровий двигун у поєднанні з трьома електромоторами, які разом видають 196 к.с. Потужність передається через варіатор. Розганяється до 100 км/год за 7,3 с.
Toyota Crown Signia
- Витрати пального: 5,60 л/100 км у місті, 5,74 л/100 км на трасі
Повнопривідний великий розкішний седан стандартно оснащений 2,5-літровим рядним 4-циліндровим двигуном та трьома електромоторами що виробляють 236 к.с., які передаються через варіатор. Розгін Crown до сотні займає 7,2 секунди з базовим силовим агрегатом.
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