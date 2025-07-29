Гібриди Toyota з найнижчою витратою пального сьогодні

2025 Toyota Prius Фото: edmunds.com

Вибрати п'ять гібридів Toyota з найкращою витратою пального досить легко, адже компанія виробляє їх дуже багато. Розглянуто звичайні гібридні моделі 2025 року, які не потребують підключення до мережі.

Про це написав Slash Gear.

Реклама

Читайте також:

Toyota Prius

Фото: caranddriver.com

Витрати пального: 4,13 л/100 км у місті, 4,20 л/100 км на трасі

Prius отримує потужність та економію від 2-літрового рядного 4-циліндрового двигуна, який поєднується з двома електромоторами, виробляючи 194 к.с. на передніх колесах. Також доступний повний привід з додатковим електродвигуном до задньої осі, що збільшує потужність гібридної системи до 196 к.с. Авто розганяється від 0 до 100 км/год за 7,1 с.

Toyota Camry Hybrid

Фото: caranddriver.com

Витрати пального: 4,44 л/100 км у місті, 4,70 л/100 км на трасі

Седан з переднім приводом отримала 2,5-літровий рядний 4-циліндровий двигун з двома електромоторами та варіатором, що забезпечує сукупну потужність 225 к.с. Повний привід — опція, яка додає третій електродвигун на задню вісь, збільшуючи потужність до 232 к.с. Розгін до 100 км/год становить 6,8 с.

Також читайте:

Чому автомобілі Toyota дуже рідко бувають на СТО

Чи надійні плагін-гібридні автомобілі Toyota

Toyota Corolla Hybrid

Фото: toyota.ca

Витрати пального: 4,44 л/100 км у місті, 5,11 л/100 км на трасі

Компактний седан з переднім приводом оснащений 1,8-літровим 4-циліндровим двигуном у поєднанні з двома електромоторами, які усі разом видають 138 к.с. Розгін до сотні достатній, але не карколомний — 9,6 с. Повний привід доступний як опція, але він трохи збільшує витрату пального.

Toyota Corolla Cross Hybrid

Фото: topspeed.com

Витрати пального: 5,23 л/100 км у місті, 6,19 л/100 км на трасі

Субкомпактний кросовер стандартно постачається з повним приводом (AWD). Він отримав 2-літровий рядний 4-циліндровий двигун у поєднанні з трьома електромоторами, які разом видають 196 к.с. Потужність передається через варіатор. Розганяється до 100 км/год за 7,3 с.

Toyota Crown Signia

Фото: Toyota

Витрати пального: 5,60 л/100 км у місті, 5,74 л/100 км на трасі

Повнопривідний великий розкішний седан стандартно оснащений 2,5-літровим рядним 4-циліндровим двигуном та трьома електромоторами що виробляють 236 к.с., які передаються через варіатор. Розгін Crown до сотні займає 7,2 секунди з базовим силовим агрегатом.

Також читайте:

Як насправді довго служать автомобілі Lexus

Чому провалився водневий автомобіль Toyota