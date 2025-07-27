Чому автомобілі Toyota майже не їздять на СТО

Автомобілі Toyota. Фото: radical-mag.com

Будь-який автомобіліст бажав би проходити зі своєю машиною лише планове обслуговування та якнайменше навідуватися до СТО. Досвідчені автомеханіки стверджують, що такий автомобіль існує — Toyota справедливо завоювала репутацію найнадійнішої марки на ринку.

Про це написав Autogid.

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Досвід механіків

Фахівці з британського сервісу Prestige Services and Maintenance стверджують: власники Toyota заїжджають до них переважно для техогляду чи заміни витратних матеріалів. Серйозні поломки в цих автомобілях трапляються настільки не часто, що це значно відрізняє японський бренд від конкурентів.

У своєму відео для TikTok один з механіків заявив: "Люди часто питають, яка моя улюблена марка. Особисто я фанат Ferrari 488 Pista. Але якщо говорити про найнадійнішу — це без сумніву Toyota. Будь-яка Toyota. Вони справді не ламаються".

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Звідки надійність

Легендарний американський автомеханік та YouTube-блогер Скотті Кілмер за десятиліття роботи переконався, що Toyota стабільно демонструє мінімум механічних проблем завдяки своїм простим та перевіреним інженерним рішенням.

За словами Кілмера, ключ до успіху Toyota полягає в уникненні зайво складної електроніки та хитромудрих систем, які з часом схильні до збоїв.

Ця стратегія робить японські авто не лише довговічними, а й вигідними в перспективі. Власники Toyota економлять не лише на ремонтах, а й на доступності запчастин та загальному обслуговуванні.

RAV4 та Corolla

Скотті Кілмер особливо радить звернути увагу на дві моделі бренду: Toyota RAV4 та Corolla. Остання роками залишається однією з найпопулярніших на вторинному ринку, зокрема й в Україні, що спрощує пошук гідного екземпляра за доступною ціною.

Corolla не лише майже не ламається, а й вирізняється високими показниками безпеки та впевненим керуванням на мокрій або слизькій дорозі завдяки передньому приводу. Сучасні версії Corolla пропонують якісний салон та достатній простір для пасажирів, роблячи її універсальним вибором як для міста, так і для подорожей.

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