Почему автомобили Toyota почти не ездят на СТО

Почему автомобили Toyota очень редко бывают на СТО
Любой автомобилист хотел бы проходить со своей машиной только плановое обслуживание и как можно меньше посещать СТО. Опытные автомеханики утверждают, что такой автомобиль существует — Toyota справедливо завоевала репутацию самой надежной марки на рынке.
Об этом написал Autogid.
Опыт механиков
Специалисты из британского сервиса Prestige Services and Maintenance утверждают: владельцы Toyota заезжают к ним в основном для техосмотра или замены расходных материалов. Серьезные поломки в этих автомобилях случаются настолько не часто, что это значительно отличает японский бренд от конкурентов.
В своем видео для TikTok один из механиков заявил: "Люди часто спрашивают, какая моя любимая марка. Я фанат Ferrari 488 Pista. Но если говорить о самой надежной — это без сомнения Toyota. Любая Toyota. Они действительно не ломаются".
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Откуда надежность
Легендарный американский автомеханик и YouTube-блогер Скотти Килмер за десятилетия работы убедился, что Toyota стабильно демонстрирует минимум механических проблем благодаря своим простым и проверенным инженерным решениям.
По словам Килмера, ключ к успеху Toyota заключается в избежании излишне сложной электроники и хитроумных систем, которые со временем склонны к сбоям.
Эта стратегия делает японские авто не только долговечными, но и выгодными в перспективе. Владельцы Toyota экономят не только на ремонтах, но и на доступности запчастей и общем обслуживании.
RAV4 и Corolla
Скотти Килмер особенно советует обратить внимание на две модели бренда: Toyota RAV4 и Corolla. Последняя годами остается одной из самых популярных на вторичном рынке, в том числе и в Украине, что упрощает поиск достойного экземпляра по доступной цене.
Corolla не только почти не ломается, но и отличается высокими показателями безопасности и уверенным управлением на мокрой или скользкой дороге благодаря переднему приводу. Современные версии Corolla предлагают качественный салон и достаточное пространство для пассажиров, делая ее универсальным выбором как для города, так и для путешествий.
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