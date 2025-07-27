Почему автомобили Toyota почти не ездят на СТО

Автомобили Toyota. Фото: radical-mag.com

Любой автомобилист хотел бы проходить со своей машиной только плановое обслуживание и как можно меньше посещать СТО. Опытные автомеханики утверждают, что такой автомобиль существует — Toyota справедливо завоевала репутацию самой надежной марки на рынке.

Об этом написал Autogid.

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Опыт механиков

Специалисты из британского сервиса Prestige Services and Maintenance утверждают: владельцы Toyota заезжают к ним в основном для техосмотра или замены расходных материалов. Серьезные поломки в этих автомобилях случаются настолько не часто, что это значительно отличает японский бренд от конкурентов.

В своем видео для TikTok один из механиков заявил: "Люди часто спрашивают, какая моя любимая марка. Я фанат Ferrari 488 Pista. Но если говорить о самой надежной — это без сомнения Toyota. Любая Toyota. Они действительно не ломаются".

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Откуда надежность

Легендарный американский автомеханик и YouTube-блогер Скотти Килмер за десятилетия работы убедился, что Toyota стабильно демонстрирует минимум механических проблем благодаря своим простым и проверенным инженерным решениям.

По словам Килмера, ключ к успеху Toyota заключается в избежании излишне сложной электроники и хитроумных систем, которые со временем склонны к сбоям.

Эта стратегия делает японские авто не только долговечными, но и выгодными в перспективе. Владельцы Toyota экономят не только на ремонтах, но и на доступности запчастей и общем обслуживании.

RAV4 и Corolla

Скотти Килмер особенно советует обратить внимание на две модели бренда: Toyota RAV4 и Corolla. Последняя годами остается одной из самых популярных на вторичном рынке, в том числе и в Украине, что упрощает поиск достойного экземпляра по доступной цене.

Corolla не только почти не ломается, но и отличается высокими показателями безопасности и уверенным управлением на мокрой или скользкой дороге благодаря переднему приводу. Современные версии Corolla предлагают качественный салон и достаточное пространство для пассажиров, делая ее универсальным выбором как для города, так и для путешествий.

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