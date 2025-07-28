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Главная Авто Названы худшие двигатели на подержанных машинах Ford

Названы худшие двигатели на подержанных машинах Ford

Ua ru
Дата публикации 28 июля 2025 17:30
Худшие двигатели на подержанных машинах Ford: объяснение механиков
Двигатель EcoBoost. Фото: Ford

Известные автоэксперты с YouTube-канала ScottishCarClan резко раскритиковали 1-литровый двигатель EcoBoost от Ford, назвав его одним из худших. Он устанавливался на некоторые из самых популярных моделей, в частности на Ford Focus и Fiesta, и, по словам экспертов, может привести к серьезным проблемам для автовладельцев.

Об этом написал Express.

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Сборник проблем

Прежде всего эксперты указывают на резиновый ремень ГРМ. В старых версиях двигателя EcoBoost Fox, который обычно встречается в автомобилях до 2019 года выпуска, он находится внутри агрегата и проходит через горячее моторное масло.

Со временем резина начинает распадаться на мелкие кусочки, которые попадают в масло. Эти частицы забивают маслосборники и смазочные трубопроводы, создавая хаос внутри мотора. Это приводит к масляному голоданию, что, в свою очередь, вызывает серьезное повреждение двигателя.

Эксперты ScottishCarClan отмечают, что видели очень много клиентов, которым пришлось заменять силовой агрегат из-за этой проблемы, что становится значительным финансовым ударом для автовладельцев.

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Вопрос надежности

Эксперты из ClickMechanic отмечают, что 1-литровый двигатель EcoBoost, кроме ремня ГРМ, имеет определенные проблемы с надежностью. В частности, мотор страдает от утечек охлаждающей жидкости, особенно модели, выпущенные между 2011 и 2014 годами.

Перегрев и трещины в блоке двигателя также были зафиксированы в моделях Ford Fiesta и Focus, оснащенных этим мотором. Кроме того, некоторые автомобили сталкивались с поломками турбокомпрессора, что часто было связано с проблемами подачи масла.

Как ухаживать за EcoBoost

Чтобы минимизировать риски и сохранить двигатель EcoBoost в надлежащем состоянии, специалисты ClickMechanic рекомендуют как можно чаще обновлять моторное масло. Они объясняют, что из-за турбонаддува эти моторы особенно чувствительны к качеству смазки.

Эксперты советуют использовать высококачественное синтетическое масло, которое соответствует спецификациям Ford, и строго придерживаться рекомендованных интервалов замены.

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Сергей Якуба - Редактор
Автор:
Сергей Якуба
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