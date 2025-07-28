Найгірші двигуни на вживаних машинах Ford: пояснення механіків

Двигун EcoBoost. Фото: Ford

Відомі автоексперти з YouTube-каналу ScottishCarClan різко розкритикували 1-літровий двигун EcoBoost від Ford, назвавши його одним з найгірших. Він встановлювався на деякі з найпопулярніших моделей, зокрема на Ford Focus та Fiesta, й, за словами експертів, може призвести до серйозних проблем для автовласників.

Про це написав Express.

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Збірка проблем

Насамперед експерти вказують та гумовий ремінь ГРМ. В старіших версіях двигуна EcoBoost Fox, який зазвичай зустрічається в автомобілях до 2019 року випуску, він знаходиться всередині агрегата та проходить через гарячу моторну оливу.

З часом гума починає розпадатися на дрібні шматочки, які потрапляють до мастила. Ці частинки забивають оливозбірники та мастильні трубопроводи, створюючи хаос всередині мотора. Це призводить до масляного голодування, що, своєю чергою, спричиняє серйозне пошкодження двигуна.

Експерти ScottishCarClan наголошують, що бачили дуже багато клієнтів, яким довелося замінювати силовий агрегат через цю проблему, що стає значним фінансовим ударом для автовласників.

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Питання надійності

Експерти з ClickMechanic зазначають, що 1-літровий двигун EcoBoost, окрім ременя ГРМ, має певні проблеми з надійністю. Зокрема, мотор страждає від витоків охолоджувальної рідини, особливо моделі, випущені між 2011 та 2014 роками.

Перегрів та тріщини в блоці двигуна також були зафіксовані в моделях Ford Fiesta та Focus, оснащених цим мотором. Крім того, деякі автомобілі стикалися з поломками турбокомпресора, що часто було пов'язано з проблемами подачі оливи.

Як доглядати за EcoBoost

Щоб мінімізувати ризики та зберегти двигун EcoBoost у належному стані, фахівці ClickMechanic рекомендують якомога частіше оновлювати моторне мастило. Вони пояснюють, що через турбонаддув ці мотори особливо чутливі до якості оливи.

Експерти радять використовувати високоякісну синтетичну оливу, яка відповідає специфікаціям Ford, та суворо дотримуватися рекомендованих інтервалів заміни.

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