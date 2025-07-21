Ford відроджує легендарні в Україні моделі

Ford Fiesta Фото: Ford

Ford готує значний поворот у своїй європейській стратегії, плануючи відродити легендарні моделі Fiesta та Focus. Ці автомобілі, які раніше були зняті з виробництва, повернуться на ринок, проте вже адаптовані до сучасних реалій, зокрема до тренду електрифікації.

Про це повідомив Automobilwoche.

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Передумови повернення

Рішення про відродження Focus та Fiesta стало несподіванкою для багатьох. Раніше вважалося, що чинне покоління Focus буде останнім, адже його виробництво в Європі планували припинити до кінця 2025 року, а в США продажі моделі зупинили ще у 2018 році. Однак стабільний попит і численні запити європейських дилерів змусили Ford переглянути свої плани.

Схожа доля спіткала й Fiesta. Її виробництво в США зупинили після 2019 року, а в Європі — у 2023-му, поступившись місцем кросоверам та електромобілям. Проте Ford розглядає повернення Fiesta, позаяк сегмент компактних міських автомобілів залишається бажаним попри популярність кросоверів, яка стабільно зростає.

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Співпраця з Volkswagen

Ford Focus Фото: caranddriver.com

Голова сервісного підрозділу Ford Customer Service Division (FCSD) для Німеччини, Австрії та Швейцарії Крістоф Герр підтвердив, що компанія вже інвестувала у розробку нових поколінь моделей, які включатимуть як гібридні, так й повністю електричні версії.

Важливою частиною цієї стратегії є співпраця з Volkswagen: нові Fiesta та Focus, ймовірно, базуватимуться на зменшеній версії платформи Volkswagen MEB, яка вже лежить в основі нових європейських Ford Explorer та Capri.

Використання MEB дозволить Ford швидко та ефективно вивести на ринок конкурентоспроможні електромобілі для масового сегмента.

Терміни виробництва

Конкретні дати повернення Focus та Fiesta поки не оголошені, але очікується, що нові моделі з'являться після 2027 року.

Виробництво майбутніх моделей, ймовірно, буде зосереджено в Європі, що допоможе компанії знизити логістичні витрати та швидше реагувати на потреби місцевого ринку, особливо в умовах посилення конкуренції з боку китайських брендів та європейських стартапів у сегменті бюджетних електромобілів.

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