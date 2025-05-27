Ford відродить популярний масовий автомобіль

Ford Fiesta Фото: Ford

Останній Ford Fiesta, який вироблявся майже пів століття, зійшов з конвеєра в німецькому Кельні у липні 2023 року. Не минуло й двох років, як Fiesta може повернутися, але з однією важливою деталлю.

Про це повідомив New Atlas.

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Електрична модель

Замість повернення до двигуна внутрішнього згоряння, нова Fiesta може бути випущена як електромобіль. Це стало можливим завдяки розширеному партнерству Ford з Volkswagen, який вже розробив Explorer EV та Capri на базі Volkswagen ID.4 та ID.5.

Чутки поширилися після того, як керівник відділу продажів та маркетингу Volkswagen Мартін Сандерс, обговорив партнерство VW-Ford з виданням Auto Express.

Подейкують, що ідеальною моделлю для Fiesta EV може стати субкомпактний хетчбек VW ID.2. Концепт має таку ж 5-дверну конфігурацію, як й колишня Fiesta, він лише на 18 мм довший.

Fiesta EV виграє від платформи MEB Entry від ID.2, яка має заявлений запас ходу до 450 км та швидку зарядку потужністю 125 кВт. Це означає, що нова модель зможе конкурувати з Opel Corsa E, Peugeot e-208 та Renault 5.

Американський автовиробник визнає, що зараз важче отримувати прибуток у сегментах A та B, але економія шляхом масштабу може зробити повернення Fiesta можливим.

Ford працює

Каліфорнійська команда Ford Skunkworks розробляє новий доступний електромобіль, який безпосередньо орієнтований на перспективних конкурентів, таких як BYD. Його ціна може становити близько 25 000 доларів, і він може включати літій-залізо-фосфатний (LFP) акумуляторний блок, який є доступнішим та довговічнішим, ніж звичайні літій-іонні акумулятори.

Хоча офіційного підтвердження поки що не було, Ford та Volkswagen висловили зацікавленість у розширенні співпраці для економії коштів та збільшення масштабів виробництва, особливо на складному європейському ринку.

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