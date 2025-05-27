Ford возродит популярный массовый автомобиль

Ford Fiesta Фото: Ford

Последний Ford Fiesta, который производился почти полвека, сошел с конвейера в немецком Кельне в июле 2023 года. Не прошло и двух лет, как Fiesta может вернуться, но с одной важной деталью.

Об этом сообщил New Atlas.

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Электрическая модель

Вместо возвращения к двигателю внутреннего сгорания, новая Fiesta может быть выпущена как электромобиль. Это стало возможным благодаря расширенному партнерству Ford с Volkswagen, который уже разработал Explorer EV и Capri на базе Volkswagen ID.4 и ID.5.

Слухи распространились после того, как руководитель отдела продаж и маркетинга Volkswagen Мартин Сандерс, обсудил партнерство VW-Ford с изданием Auto Express.

Поговаривают, что идеальной моделью для Fiesta EV может стать субкомпактный хэтчбек VW ID.2. Концепт имеет такую же 5-дверную конфигурацию, как и прежняя Fiesta, он лишь на 18 мм длиннее.

Fiesta EV выигрывает от платформы MEB Entry от ID.2, которая имеет заявленный запас хода до 450 км и быструю зарядку мощностью 125 кВт. Это означает, что новая модель сможет конкурировать с Opel Corsa E, Peugeot e-208 и Renault 5.

Американский автопроизводитель признает, что сейчас труднее получать прибыль в сегментах A и B, но экономия за счет масштаба может сделать возвращение Fiesta возможным.

Ford работает

Калифорнийская команда Ford Skunkworks разрабатывает новый доступный электромобиль, который напрямую ориентирован на перспективных конкурентов, таких как BYD. Его цена может составлять около 25 000 долларов, и он может включать литий-железо-фосфатный (LFP) аккумуляторный блок, который является более доступным и долговечным, чем обычные литий-ионные аккумуляторы.

Хотя официального подтверждения пока не было, Ford и Volkswagen выразили заинтересованность в расширении сотрудничества для экономии средств и увеличения масштабов производства, особенно на сложном европейском рынке.

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