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Главная Авто Ford возродит для Европы популярные в Украине модели

Ford возродит для Европы популярные в Украине модели

Ua ru
Дата публикации 21 июля 2025 15:20
Ford возрождает легендарные в Украине модели
Ford Fiesta Фото: Ford

Ford готовит значительный поворот в своей европейской стратегии, планируя возродить легендарные модели Fiesta и Focus. Эти автомобили, которые ранее были сняты с производства, вернутся на рынок, однако уже адаптированные к современным реалиям, в частности, к тренду электрификации.

Об этом сообщил Automobilwoche.

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Предпосылки возвращения

Решение о возрождении Focus и Fiesta стало неожиданностью для многих. Ранее считалось, что действующее поколение Focus будет последним, ведь его производство в Европе планировали прекратить до конца 2025 года, а в США продажи модели остановили еще в 2018 году. Однако стабильный спрос и многочисленные запросы европейских дилеров заставили Ford пересмотреть свои планы.

Похожая судьба постигла и Fiesta. Ее производство в США остановили после 2019 года, а в Европе — в 2023-м, уступив место кроссоверам и электромобилям. Тем не менее, Ford рассматривает возвращение Fiesta, так как сегмент компактных городских автомобилей остается желанным несмотря на стабильно растущую популярность кроссоверов.

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Сотрудничество с Volkswagen

Ford Focus чекає на відродження.
Ford Focus Фото: caranddriver.com

Глава сервисного подразделения Ford Customer Service Division (FCSD) для Германии, Австрии и Швейцарии Кристоф Герр подтвердил, что компания уже инвестировала в разработку новых поколений моделей, которые будут включать как гибридные, так и полностью электрические версии.

Важной частью этой стратегии является сотрудничество с Volkswagen: новые Fiesta и Focus, вероятно, будут базироваться на уменьшенной версии платформы Volkswagen MEB, которая уже лежит в основе новых европейских Ford Explorer и Capri.

Использование MEB позволит Ford быстро и эффективно вывести на рынок конкурентоспособные электромобили для массового сегмента.

Сроки производства

Конкретные даты возвращения Focus и Fiesta пока не объявлены, но ожидается, что новые модели появятся после 2027 года.

Производство будущих моделей, вероятно, будет сосредоточено в Европе, что поможет компании снизить логистические расходы и быстрее реагировать на потребности местного рынка, особенно в условиях усиления конкуренции со стороны китайских брендов и европейских стартапов в сегменте бюджетных электромобилей.

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авто Ford Европа автомобиль производство
Сергей Якуба - Редактор
Автор:
Сергей Якуба
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