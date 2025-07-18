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Названы самые проблемные бензиновые двигатели в авто с пробегом

Ua ru
Дата публикации 18 июля 2025 06:00
Самые проблемные бензиновые двигатели в подержанных автомобилях
Двигатель Volkswagen 1.4 TSI (EA111). Фото: midnightperformance.co.uk

Покупая подержанный автомобиль, важно выбирать модель с надежным двигателем, так как это является залогом долговечности и минимальных затрат на ремонт в будущем, позволяя избежать частых и дорогостоящих поломок. Такой мотор обеспечит спокойную эксплуатацию и сохранит средства автовладельца в долгосрочной перспективе.

О пяти бензиновых двигателях, которых стоит избегать при покупке авто с пробегом, написал SUV News.

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Двигатель отличается хорошей динамикой, но имеет ряд серьезных проблем. Одним из основных недостатков является ненадежная цепная передача ГРМ, которая часто растягивается уже к 100 000 км пробега. Двигатель подвержен детонации и имеет чрезмерное потребление масла. Турбонагнетатель также часто выходит из строя.

Этот мотор устанавливался на популярные модели VW Golf, Passat, Jetta и Skoda Octavia, но он считается одним из самых проблемных в линейке VAG.

BMW N43 (1.6 и 2.0)

Слабая система впрыска, проблемы с цепью ГРМ и частые пропуски зажигания. С учетом высокой стоимости обслуживания, этот мотор, установленный на BMW 1, 3 и 5 серий до 2011 года, является источником значительных хлопот для водителей.

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Ford 1.0 EcoBoost

Частые перегревы вызваны выходом из строя насоса охлаждения, что также приводит к утечкам антифриза. Существует риск прогорания прокладки головки блока цилиндров, а турбонаддув работает нестабильно после 120 000-150 000 км.

Популярный среди моделей Ford Fiesta и Focus, этот компактный турбодвигатель может стать источником неприятностей, особенно в условиях интенсивной эксплуатации.

Nissan 2.5 QR25DE (2000-2010)

Среди главных проблем — высокий расход масла уже с малых пробегов и низкий ресурс поршневой группы. Двигатель также подвержен перегреву, а уплотнение клапанных крышек недостаточно надежное.

Этот мотор устанавливался в Nissan X-Trail, Altima, Sentra и др. Хотя Nissan в целом имеет хорошую репутацию, эта серия двигателей оказалась проблемной для многих пользователей.

Subaru 2.5 EJ25

Двигатель, особенно в турбированных версиях, имеет частые пробои прокладки головки блока цилиндров и высокий риск перегрева. Поршни с низкой термостойкостью затрудняют эксплуатацию. Водители должны регулярно контролировать температуру и уровень охлаждающей жидкости. После 150 000-200 000 км этот мотор требует капитального ремонта или замены.

Двигатель устанавливался в моделях Forester, Legacy и Impreza WRX.

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Сергей Якуба - Редактор
Автор:
Сергей Якуба
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