Найпроблемніші бензинові двигуни у вживаних автомобілях

Названі найпроблемніші бензинові двигуни в авто з пробігом
Купуючи вживаний автомобіль, важливо вибирати модель з надійним двигуном, позаяк це є запорукою довговічності та мінімальних витрат на ремонт у майбутньому, дозволяючи уникнути частих та дорогих поломок. Такий мотор забезпечить спокійну експлуатацію та збереже кошти автовласника в довгостроковій перспективі.
Про пʼять бензинових двигунів, яких варто уникати при купівлі авто з пробігом, написав SUV News.
Volkswagen 1.4 TSI (EA111)
Двигун відзначається хорошою динамікою, але має низку серйозних проблем. Одним з основних недоліків є ненадійна ланцюгова передача ГРМ, яка часто розтягується вже до 100 000 км пробігу. Двигун схильний до детонації та має надмірне споживання оливи. Турбонагнітач також часто виходить з ладу.
Цей мотор встановлювався на популярні моделі VW Golf, Passat, Jetta та Skoda Octavia, але він вважається одним з найпроблемніших у лінійці VAG.
BMW N43 (1.6 та 2.0)
Слабка система вприскування, проблеми з ланцюгом ГРМ та часті пропуски запалювання. З урахуванням високої вартості обслуговування, цей мотор, встановлений на BMW 1, 3 та 5 серій до 2011 року, є джерелом значних клопотів для водіїв.
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Ford 1.0 EcoBoost
Часті перегріви викликані виходом з ладу помпи охолодження, що також призводить до витоків антифризу. Існує ризик прогорання прокладки головки блоку циліндрів, а турбонаддув працює нестабільно після 120 000-150 000 км.
Популярний серед моделей Ford Fiesta та Focus, цей компактний турбодвигун може стати джерелом неприємностей, особливо в умовах інтенсивної експлуатації.
Nissan 2.5 QR25DE (2000–2010)
Серед головних проблем — висока витрата оливи вже з малих пробігів та низький ресурс поршневої групи. Двигун також схильний до перегріву, а ущільнення клапанних кришок недостатньо надійне.
Цей мотор встановлювався в Nissan X-Trail, Altima, Sentra тощо. Хоча Nissan загалом має хорошу репутацію, ця серія двигунів виявилася проблемною для багатьох користувачів.
Subaru 2.5 EJ25
Двигун, особливо в турбованих версіях, має часті пробої прокладки головки блоку циліндрів та високий ризик перегріву. Поршні з низькою термостійкістю ускладнюють експлуатацію. Водії повинні регулярно контролювати температуру та рівень охолоджувальної рідини. Після 150 000-200 000 км цей мотор потребує капітального ремонту або заміни.
Двигун встановлювався в моделях Forester, Legacy та Impreza WRX.
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