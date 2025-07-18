Найпроблемніші бензинові двигуни у вживаних автомобілях

Двигун Volkswagen 1.4 TSI (EA111). Фото: midnightperformance.co.uk

Купуючи вживаний автомобіль, важливо вибирати модель з надійним двигуном, позаяк це є запорукою довговічності та мінімальних витрат на ремонт у майбутньому, дозволяючи уникнути частих та дорогих поломок. Такий мотор забезпечить спокійну експлуатацію та збереже кошти автовласника в довгостроковій перспективі.

Про пʼять бензинових двигунів, яких варто уникати при купівлі авто з пробігом, написав SUV News.

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Двигун відзначається хорошою динамікою, але має низку серйозних проблем. Одним з основних недоліків є ненадійна ланцюгова передача ГРМ, яка часто розтягується вже до 100 000 км пробігу. Двигун схильний до детонації та має надмірне споживання оливи. Турбонагнітач також часто виходить з ладу.

Цей мотор встановлювався на популярні моделі VW Golf, Passat, Jetta та Skoda Octavia, але він вважається одним з найпроблемніших у лінійці VAG.

BMW N43 (1.6 та 2.0)

Слабка система вприскування, проблеми з ланцюгом ГРМ та часті пропуски запалювання. З урахуванням високої вартості обслуговування, цей мотор, встановлений на BMW 1, 3 та 5 серій до 2011 року, є джерелом значних клопотів для водіїв.

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Ford 1.0 EcoBoost

Часті перегріви викликані виходом з ладу помпи охолодження, що також призводить до витоків антифризу. Існує ризик прогорання прокладки головки блоку циліндрів, а турбонаддув працює нестабільно після 120 000-150 000 км.

Популярний серед моделей Ford Fiesta та Focus, цей компактний турбодвигун може стати джерелом неприємностей, особливо в умовах інтенсивної експлуатації.

Nissan 2.5 QR25DE (2000–2010)

Серед головних проблем — висока витрата оливи вже з малих пробігів та низький ресурс поршневої групи. Двигун також схильний до перегріву, а ущільнення клапанних кришок недостатньо надійне.

Цей мотор встановлювався в Nissan X-Trail, Altima, Sentra тощо. Хоча Nissan загалом має хорошу репутацію, ця серія двигунів виявилася проблемною для багатьох користувачів.

Subaru 2.5 EJ25

Двигун, особливо в турбованих версіях, має часті пробої прокладки головки блоку циліндрів та високий ризик перегріву. Поршні з низькою термостійкістю ускладнюють експлуатацію. Водії повинні регулярно контролювати температуру та рівень охолоджувальної рідини. Після 150 000-200 000 км цей мотор потребує капітального ремонту або заміни.

Двигун встановлювався в моделях Forester, Legacy та Impreza WRX.

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