Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівДімІндустріїПсихологіяСпортСмакШоу-бізнес 1МедцентрНерухомістьШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Авто Названі найпроблемніші бензинові двигуни в авто з пробігом

Названі найпроблемніші бензинові двигуни в авто з пробігом

Ua ru
Дата публікації: 18 липня 2025 06:00
Найпроблемніші бензинові двигуни у вживаних автомобілях
Двигун Volkswagen 1.4 TSI (EA111). Фото: midnightperformance.co.uk

Купуючи вживаний автомобіль, важливо вибирати модель з надійним двигуном, позаяк це є запорукою довговічності та мінімальних витрат на ремонт у майбутньому, дозволяючи уникнути частих та дорогих поломок. Такий мотор забезпечить спокійну експлуатацію та збереже кошти автовласника в довгостроковій перспективі.

Про пʼять бензинових двигунів, яких варто уникати при купівлі авто з пробігом, написав SUV News.

Реклама
Читайте також:

Volkswagen 1.4 TSI (EA111)

Двигун відзначається хорошою динамікою, але має низку серйозних проблем. Одним з основних недоліків є ненадійна ланцюгова передача ГРМ, яка часто розтягується вже до 100 000 км пробігу. Двигун схильний до детонації та має надмірне споживання оливи. Турбонагнітач також часто виходить з ладу.

Цей мотор встановлювався на популярні моделі VW Golf, Passat, Jetta та Skoda Octavia, але він вважається одним з найпроблемніших у лінійці VAG.

BMW N43 (1.6 та 2.0)

Слабка система вприскування, проблеми з ланцюгом ГРМ та часті пропуски запалювання. З урахуванням високої вартості обслуговування, цей мотор, встановлений на BMW 1, 3 та 5 серій до 2011 року, є джерелом значних клопотів для водіїв.

Також читайте:

Чи підходить новим двигунам олива для авто з великим пробігом

Помилки водіїв, які руйнують турбодвигун в автомобілі

Ford 1.0 EcoBoost

Часті перегріви викликані виходом з ладу помпи охолодження, що також призводить до витоків антифризу. Існує ризик прогорання прокладки головки блоку циліндрів, а турбонаддув працює нестабільно після 120 000-150 000 км.

Популярний серед моделей Ford Fiesta та Focus, цей компактний турбодвигун може стати джерелом неприємностей, особливо в умовах інтенсивної експлуатації.

Nissan 2.5 QR25DE (2000–2010)

Серед головних проблем — висока витрата оливи вже з малих пробігів та низький ресурс поршневої групи. Двигун також схильний до перегріву, а ущільнення клапанних кришок недостатньо надійне.

Цей мотор встановлювався в Nissan X-Trail, Altima, Sentra тощо. Хоча Nissan загалом має хорошу репутацію, ця серія двигунів виявилася проблемною для багатьох користувачів.

Subaru 2.5 EJ25

Двигун, особливо в турбованих версіях, має часті пробої прокладки головки блоку циліндрів та високий ризик перегріву. Поршні з низькою термостійкістю ускладнюють експлуатацію. Водії повинні регулярно контролювати температуру та рівень охолоджувальної рідини. Після 150 000-200 000 км цей мотор потребує капітального ремонту або заміни.

Двигун встановлювався в моделях Forester, Legacy та Impreza WRX.

Також читайте:

Замінити двигун або купити інше авто: що краще

Чи можна залити синтетичну оливу в старий двигун авто

авто проблеми автомобіль Мотор двигун
Сергій Якуба - Редактор
Автор:
Сергій Якуба
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації