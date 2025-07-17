Чи шкодить новим двигунам олива для авто з великим пробігом

Механік перевіряє рівень оливи у двигуні. Фото: freepik.com

Олива для авто з пробігом від 120 000 км містить спеціальні присадки, які мінімізують або усувають витоки всередині та зовні двигуна — ущільнення та прокладки набухають, зменшуючи витік та витрату мастила. Також вона використовує високий рівень мийних засобів для видалення відкладень та шламу з мотора.

Чи не нашкодить така олива новішим двигунам, написав Slash Gear.

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Різні вимоги до допусків

Сучасні двигуни мають жорсткі вимоги до моторних олив. Вони потребують мастил з низьким вмістом фосфору, сірки та сульфатної золи, певних класів в'язкості та специфічних допусків автовиробників. Вони гарантують сумісність оливи з сучасними системами очищення вихлопних газів (каталізатори, сажові фільтри DPF), турбокомпресорами та іншими високотехнологічними компонентами.

Оливи для авто з пробігом зазвичай мають вищий вміст присадок, що не завжди відповідає вимогам сучасних систем, й може навіть зашкодити їм, наприклад, забити сажові фільтри.

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Різна конструкція та матеріали

Нові двигуни мають точніші допуски між рухомими деталями та використовують новіші матеріали з меншим коефіцієнтом тертя. Вони розраховані на використання олив з певними характеристиками, які забезпечують оптимальне тертя, охолодження та змащування.

Оливи для авто з пробігом мають відновлювальні властивості для ущільнювачів або більшу в'язкість для компенсації зносу. У нових двигунах це може призвести до надмірного тиску, поганого змащування в умовах низьких температур, зниження паливної ефективності та навіть пошкодження.

В'язкість

Оливи для авто з пробігом можуть мати вищу в'язкість, яка має компенсувати знос мотора. Сучасні двигуни розроблені для роботи з низьков'язкими оливами, які забезпечують кращу паливну економічність, швидший запуск агрегата в холодну погоду та оптимальне змащування.

Таким чином, використання моторної оливи для авто з пробігом у нових двигунах не має сенсу. Завжди використовуйте мастило, яке відповідає рекомендаціям виробника автомобіля, зазначеним у посібнику з експлуатації машини.

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