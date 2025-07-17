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Главная Авто Подходит ли новым двигателям масло для авто с большим пробегом

Подходит ли новым двигателям масло для авто с большим пробегом

Ua ru
Дата публикации 17 июля 2025 06:00
Вредит ли новым двигателям масло для авто с большим пробегом
Механик проверяет уровень масла в двигателе. Фото: freepik.com

Масло для авто с пробегом от 120 000 км содержит специальные присадки, которые минимизируют или устраняют утечки внутри и снаружи двигателя — уплотнения и прокладки набухают, уменьшая утечку и расход масла. Также оно использует высокий уровень моющих средств для удаления отложений и шлама из мотора.

Не навредит ли такое масло более новым двигателям, написал Slash Gear.

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Различные требования к допускам

Современные двигатели имеют жесткие требования к моторным маслам. Им нужны масла с низким содержанием фосфора, серы и сульфатной золы, определенных классов вязкости и специфических допусков автопроизводителей. Они гарантируют совместимость масла с современными системами очистки выхлопных газов (катализаторы, сажевые фильтры DPF), турбокомпрессорами и другими высокотехнологичными компонентами.

Масла для авто с пробегом обычно имеют более высокое содержание присадок, что не всегда соответствует требованиям современных систем, и может даже навредить им, например, забить сажевые фильтры.

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Разная конструкция и материалы

Новые двигатели имеют более точные допуски между подвижными деталями и используют новые материалы с меньшим коэффициентом трения. Они рассчитаны на использование масел с определенными характеристиками, которые обеспечивают оптимальное трение, охлаждение и смазывание.

Масла для авто с пробегом имеют восстановительные свойства для уплотнителей или большую вязкость для компенсации износа. В новых двигателях это может привести к чрезмерному давлению, плохому смазыванию в условиях низких температур, снижению топливной эффективности и даже повреждению.

Вязкость

Масла для авто с пробегом могут иметь более высокую вязкость, которая должна компенсировать износ мотора. Современные двигатели разработаны для работы с низковязкими маслами, которые обеспечивают лучшую топливную экономичность, более быстрый запуск агрегата в холодную погоду и оптимальную смазку.

Таким образом, использование моторного масла для авто с пробегом в новых двигателях не имеет смысла. Всегда используйте масло, которое соответствует рекомендациям производителя автомобиля, указанным в руководстве по эксплуатации машины.

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Максим Сайгак - Редактор
Автор:
Максим Сайгак
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