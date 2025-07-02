Чи витримає старий двигун авто синтетичну оливу

Обслуговування старого двигуна. Фото: freepik.com

Синтетична моторна олива набагато краще протистоїть хімічному розкладу, ніж традиційні мастила, й зазвичай має вищий індекс в'язкості, що дозволяє краще захищати елементи двигуна від тертя під час сильної спеки, екстремального холоду або будь-яких проміжних умов. Але чи витримає її старий двигун?

Про це написав Slash Gear.

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Виняткова стабільність, низька летючість та штучні хімічні сполуки повністю синтетичних олив забезпечують їм довший термін служби, причому деякі з них перевищують 16 000 км між інтервалами заміни.

Хоча синтетичне моторне мастило може коштувати у два-чотири рази дорожче за звичайне, його переваги того варті. Саме тому майже 70% нових автомобілів, проданих у 2019 році, вперше вийшли з заводів з синтетичними оливами у своїх двигунах.

Важливіше, ніж вибір між синтетичною та звичайною оливою, — дотримуватися рекомендацій виробника щодо в'язкості мастила та інтервалів його заміни. Для цього доцільно звернутися до інструкції з експлуатації.

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Чи є шкода для старих двигунів

Перші синтетичні моторні оливи 1970-х років містили хімічні сполуки, що допомагали очистити двигун та позбутися забруднень й шламу, які в іншому випадку могли негативно вплинути на продуктивність та ефективність. Крім того, вони забезпечували змащення гумових ущільнень двигуна, роблячи їх міцнішими на розтяг.

Але при тривалому або надмірному використанні сполуки призводили до набухання сальників та витоків оливи. Це сприяло появі міської легенди щодо сумісності синтетичних моторних олив зі старими двигунами.

Сучасна синтетична олива вже не містить сполук, які можуть пошкодити сальники двигуна та інші компоненти. Наприклад, Porsche наполягає на використанні всесезонних синтетичних моторних олив для ранніх 911, 914 й навіть позачасової класичної Porsche 356.

На ринку навіть існують формули синтетичної оливи, призначеної для старих автомобілів з пробігом понад 120 000 км. Вони містять специфічні присадки, які заповнюють мікроскопічні тріщини на внутрішніх металевих поверхнях, дозволяючи двигуну працювати плавніше та довше, а також більше мийних засобів для запобігання утворенню шламу. Єдиним недоліком є вартість синтетичної оливи. Втім, переваги варті додаткових витрат.

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