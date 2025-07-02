Выдержит ли старый двигатель авто синтетическое масло

Обслуживание старого двигателя. Фото: freepik.com

Синтетическое моторное масло гораздо лучше противостоит химическому разложению, чем традиционные смазки, и обычно имеет более высокий индекс вязкости, что позволяет лучше защищать элементы двигателя от трения во время сильной жары, экстремального холода или любых промежуточных условий. Но выдержит ли его старый двигатель?

Об этом написал Slash Gear.

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Преимущества синтетики

Исключительная стабильность, низкая летучесть и искусственные химические соединения полностью синтетических масел обеспечивают им более долгий срок службы, причем некоторые из них превышают 16 000 км между интервалами замены.

Хотя синтетическое моторное масло может стоить в два-четыре раза дороже обычного, его преимущества того стоят. Именно поэтому почти 70% новых автомобилей, проданных в 2019 году, впервые вышли с заводов с синтетическими маслами в своих двигателях.

Важнее, чем выбор между синтетическим и обычным маслом, — придерживаться рекомендаций производителя по вязкости смазки и интервалов ее замены. Для этого целесообразно обратиться к инструкции по эксплуатации.

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Есть ли вред для старых двигателей

Первые синтетические моторные масла 1970-х годов содержали химические соединения, которые помогали очистить двигатель и избавиться от загрязнений и шлама, что в противном случае могло негативно повлиять на производительность и эффективность. Кроме того, они обеспечивали смазку резиновых уплотнений двигателя, делая их более прочными на растяжение.

Но при длительном или чрезмерном использовании соединения приводили к набуханию сальников и утечкам масла. Это способствовало появлению городской легенды о совместимости синтетических моторных масел со старыми двигателями.

Современное синтетическое масло уже не содержит соединений, которые могут повредить сальники двигателя и другие компоненты. Например, Porsche настаивает на использовании всесезонных синтетических моторных масел для ранних 911, 914 и даже вневременной классической Porsche 356.

На рынке даже существуют формулы синтетического масла, предназначенного для старых автомобилей с пробегом более 120 000 км. Они содержат специфические присадки, которые заполняют микроскопические трещины на внутренних металлических поверхностях, позволяя двигателю работать плавнее и дольше, а также больше моющих средств для предотвращения образования шлама. Единственным недостатком является стоимость синтетического масла. Впрочем, преимущества стоят дополнительных затрат.

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