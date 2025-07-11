Лучшие двигатели Mazda: рекомендации механиков

Mazda6 GJ Фото: drive.com.au

Большинство производителей пытаются поразить водителей малолитражными турбодвигателями, но Mazda нашла свой путь. Семейство моторов SkyActiv-G доказывает, что усовершенствованные проверенные решения могут сравниться с турбированными технологиями по производительности и экономичности, и превзойти их по надежности.

Об этом написал Interia.

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Mazda SkyActiv-G

Вместо уменьшения мощности и добавления турбокомпрессоров, инженеры Mazda сосредоточились на оптимизации проверенных технологий. В результате получены двигатели без наддува, которые благодаря большему объему работают под низкой нагрузкой, что обеспечивает исключительную долговечность.

Ключом к успеху была чрезвычайно высокая степень сжатия — 14:1 была рекордной для серийного бензинового двигателя. В Mazda подсчитали, что он уменьшает расход топлива на 15%.

Mazda 2.0 SkyActiv-G

Агрегат объемом 2000 см куб. был разработан на основе своего предшественника, MZR 2.0, который имел степень сжатия 10:1, но новая конструкция достигла беспрецедентного значения 14:1. Повышение степени сжатия увеличивает температуру и давление в цилиндры в конце такта, что приводит к высокой эффективности и мощности.

Среди недостатков: уровень моторного масла может повышаться (стоит проверять его чаще, чем раз в год) из-за смешивания смазки с топливом. Хотя, расход масла не так высок, как у предшественника, разве что если автомобиль используется для коротких поездок. Могут возникать неисправности иммобилайзера.

Двигатель устанавливался на: Mazda3 (поколения BM, BP и другие), Mazda6 (поколение GJ), Mazda CX-3, Mazda CX-30, Mazda CX-5 (поколения KE, KF), Mazda MX-5 / Roadster (форсированная версия), Mazda Biante (2013-2018).

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Mazda 1.5 SkyActiv-G

Агрегат объемом 1496 см куб. создан на основе более крупного мотора 2.0 со всеми преимуществами технологии SkyActiv. Алюминиевый блок цилиндров с уменьшенным диаметром и ходом цилиндров, чугунный коленчатый вал (в версии для модели MX-5 — стальной) созданы для работы на более высоких оборотах.

Двигатель оснащен системой непосредственного впрыска топлива с индивидуально управляемыми форсунками. Специально сформированные впускные каналы создают эффект вихря в камере сгорания, что обеспечивает лучшее и равномерное смешивание топлива с воздухом. Выхлопная система 4-2-1 с длинными коллекторами является стандартной для всех двигателей SkyActiv.

Самые распространенные проблемы связаны со свечами зажигания, которые недолго служат в этом двигателе, и неисправностью катушки зажигания, что часто вызвано плохим качеством топлива. Также сообщалось о повышении уровня масла из-за попадания в него бензина, но официальные дилеры часто объясняют это неправильной эксплуатацией.

Двигатель устанавливали на: Mazda2 / Demio, Mazda3 / Axela, Mazda CX-3, Mazda MX-5 / Roadster.

Мнения механиков

Все неисправности могут касаться авто с пробегом не менее 100 000 км. При этом хватает сообщений от водителей, которые проехали на Mazda с двигателем 2.0 SkyActiv-G 200 000-300 000 км без каких-либо проблем.

Механики не могут переоценить легкость обслуживания этих агрегатов. Они имеют очень прочную цепную систему ГРМ, традиционную конструкцию без сложных систем наддува и легкий доступ к компонентам.

Изредка случаются проблемы с неисправным расходомером воздуха, негерметичной системой впуска или перепускным клапаном. Однако все это является исключением из правил, ведь двигатели 2.0 SkyActiv-G достаточно надежны, чтобы называться бронированными.

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