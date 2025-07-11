Найкращі двигуни Mazda: рекомендації механіків

Mazda6 GJ Фото: drive.com.au

Більшість виробників намагаються вразити водіїв малолітражними турбодвигунами, але Mazda знайшла свій шлях. Сімейство моторів SkyActiv-G доводить, що удосконалені перевірені рішення можуть зрівнятися з турбованими технологіями за продуктивністю та економічністю, й перевершити їх за надійністю.

Про це написав Interia.

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Mazda SkyActiv-G

Замість зменшення потужності та додавання турбокомпресорів, інженери Mazda зосередилися на оптимізації перевірених технологій. У результаті отримані двигуни без наддуву, які завдяки більшому об’єму працюють під низьким навантаженням, що забезпечує виняткову довговічність.

Ключем до успіху був надзвичайно високий ступінь стиснення — 14:1 був рекордним для серійного бензинового двигуна. В Mazda підрахували, що він зменшує витрату палива на 15%.

Mazda 2.0 SkyActiv-G

Агрегат об'ємом 2000 см куб. був розроблений на основі свого попередника, MZR 2.0, який мав ступінь стиснення 10:1, але нова конструкція досягла безпрецедентного значення 14:1. Підвищення ступеня стиснення збільшує температуру та тиск у циліндри в кінці такту, що призводить до високої ефективності та потужності.

Серед недоліків: рівень моторної оливи може підвищуватися (варто перевіряти його частіше, ніж раз на рік) через змішування мастила з паливом. Хоча, витрата оливи не така висока, як у попередника, хиба якщо автомобіль використовується для коротких поїздок. Можуть виникати несправності іммобілайзера.

Двигун встановлювали на: Mazda3 (покоління BM, BP та інші), Mazda6 (покоління GJ), Mazda CX-3, Mazda CX-30, Mazda CX-5 (покоління KE, KF), Mazda MX-5 / Roadster (форсована версія), Mazda Biante (2013-2018).

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Mazda 1.5 SkyActiv-G

Агрегат об'ємом 1496 см куб. створено на основі більшого мотора 2.0 з усіма перевагами технології SkyActiv. Алюмінієвий блок циліндрів зі зменшеним діаметром та ходом циліндрів, чавунний колінчастий вал (у версії для моделі MX-5 — сталевий) створені для роботи на вищих обертах.

Двигун оснащений системою безпосереднього впорскування палива з індивідуально керованими форсунками. Спеціально сформовані впускні канали створюють ефект вихору в камері згоряння, що забезпечує краще та рівномірніше змішування палива з повітрям. Вихлопна система 4-2-1 з довгими колекторами є стандартною для всіх двигунів SkyActiv.

Найпоширеніші проблеми пов'язані зі свічками запалювання, які недовго служать у цьому двигуні, та несправністю котушки запалювання, що часто спричинено поганою якістю палива. Також повідомлялося про підвищення рівня оливи через потрапляння до неї бензину, але офіційні дилери часто пояснюють це неправильною експлуатацією.

Двигун встановлювали на: Mazda2 / Demio, Mazda3 / Axela, Mazda CX-3, Mazda MX-5 / Roadster.

Думки механіків

Усі несправності можуть стосуватися авто з пробігом щонайменше 100 000 км. При цьому не бракує повідомлень від водіїв, які проїхали на Mazda з двигуном 2.0 SkyActiv-G 200 000-300 000 км без жодних проблем.

Механіки не можуть переоцінити легкість обслуговування цих агрегатів. Вони мають дуже міцну ланцюгову систему ГРМ, традиційну конструкцію без складних систем наддуву та легкий доступ до компонентів.

Зрідка трапляються проблеми з несправним витратоміром повітря, негерметичною системою впуску або перепускним клапаном. Однак все це є винятком з правил, адже двигуни 2.0 SkyActiv-G достатньо надійні, щоб називатися броньованими.

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