Почему Ferrari купила китайский электромобиль

Xiaomi SU7 Ultra на проходной завода Ferrari. Фото: Weibo/Piniluoshan

Благодаря своему потрясающему разгону и рекордной производительности, Xiaomi SU7 Ultra привлекает внимание в автомобильной отрасли, поражая всех, кто его видел. К ним, кажется, относится и представители самого известного бренда суперкаров Ferrari.

Об этом сообщил Electrek.

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Сотрудничество или бенчмаркинг

На днях CarNewsChina опубликовал фото пользователя Weibo, который заметил флагманский электромобиль Xiaomi SU7 Ultra на выезде с легендарного завода Ferrari в Маранелло. Китайский блогер утверждает, что итальянский бренд активно тестирует это авто для разработки своего будущего электромобиля.

После тщательной проверки было подтверждено, что Ferrari официально приобрела этот конкретный Xiaomi SU7 Ultra. Цель — разработка электрической платформы следующего поколения для Ferrari. Это не просто обычная покупка, а стратегический шаг, который может указывать на более глубокие изменения в автомобильной индустрии.

Еще один китайский автомобильный блогер добавил масла в огонь, заявив, что представители Ferrari посетили штаб-квартиру Xiaomi в прошлом году. Якобы они обсуждали совместную разработку высокопроизводительных двигателей для электромобилей следующего поколения.

Хотя эти слова остаются неподтвержденными, они усиливают спекуляции относительно того, насколько серьезно Ferrari рассматривает китайские технологии.

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Феномен Xiaomi SU7 Ultra

Фото: Xiaomi

Xiaomi SU7 Ultra дебютировал в прошлом году. Авто обещает 1548 л.с., разгон от 0 до 100 км/ч менее чем за 2 секунды и максимальную скорость более 320 км/ч.

Все это предлагается по цене, более низкой, чем у конкурентов: Tesla Model S Plaid или Porsche Taycan Turbo GT. Неудивительно, что автомобиль был распродан почти мгновенно после презентации, собрав около 50 000 заказов за одну ночь.

В мире автомобилей бенчмаркинг — это ключевой процесс, в ходе которого компании систематически анализируют продукты конкурентов. Это позволяет им сравнивать все: от звукоизоляции и плавности хода до материалов компонентов и даже методов производства. Цель состоит в оценке производительности, стоимости, качества и других ключевых показателей, чтобы эффективно определить свою позицию на рынке и выявить возможности для улучшения.

Если Ferrari действительно приобрела SU7 для бенчмаркинга с собственным будущим электрическим суперкаром, это может означать, что самые высокие уровни автомобильных инноваций, возможно, уже сместились с Запада на Восток.

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