Чому Ferrari купила китайський електромобіль

Xiaomi SU7 Ultra на прохідній заводу Ferrari. Фото: Weibo/Piniluoshan

Завдяки своєму приголомшливому розгону та рекордній продуктивності, Xiaomi SU7 Ultra привертає увагу в автомобільній галузі, вражаючи всіх, хто його бачив. До них, здається, належить й представники найвідомішого бренду суперкарів Ferrari.

Про це повідомив Electrek.

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Днями CarNewsChina опублікував фото користувача Weibo, який помітив флагманський електромобіль Xiaomi SU7 Ultra на виїзді з легендарного заводу Ferrari в Маранелло. Китайський блогер стверджує, що італійський бренд активно тестує це авто для розробки свого майбутнього електромобіля.

Після ретельної перевірки було підтверджено, що Ferrari офіційно придбала цей конкретний Xiaomi SU7 Ultra. Мета — розробка електричної платформи наступного покоління для Ferrari. Це не просто звичайна покупка, а стратегічний крок, який може вказувати на глибші зміни в автомобільній індустрії.

Ще один китайський автомобільний блогер додав масла у вогонь, заявивши, що представники Ferrari відвідали штаб-квартиру Xiaomi торік. Ніби вони обговорювали спільну розробку високопродуктивних двигунів для електромобілів наступного покоління.

Хоча ці слова залишаються непідтвердженими, вони посилюють спекуляції щодо того, наскільки серйозно Ferrari розглядає китайські технології.

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Феномен Xiaomi SU7 Ultra

Фото: Xiaomi

Xiaomi SU7 Ultra дебютував торік. Авто обіцяє 1548 к.с., розгін від 0 до 100 км/год менш ніж за 2 секунди та максимальну швидкість понад 320 км/год.

Все це пропонується за ціною, нижчою, ніж у конкурентів: Tesla Model S Plaid або Porsche Taycan Turbo GT. Не дивно, що автомобіль був розпроданий майже миттєво після презентації, зібравши близько 50 000 замовлень за одну ніч.

У світі автомобілів бенчмаркінг — це ключовий процес, під час якого компанії систематично аналізують продукти конкурентів. Це дозволяє їм порівнювати все: від звукоізоляції та плавності ходу до матеріалів компонентів і навіть методів виробництва. Мета полягає в оцінці продуктивності, вартості, якості та інших ключових показників, щоб ефективно визначити свою позицію на ринку та виявити можливості для покращення.

Якщо Ferrari дійсно придбала SU7 для бенчмаркінгу з власним майбутнім електричним суперкаром, це може означати, що найвищі рівні автомобільних інновацій, можливо, вже змістилися з Заходу на Схід.

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