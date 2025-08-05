Бюджетные автомобили возрастом до 10 лет с проверенной надежностью

2018 Toyota RAV4 Фото: caranddriver.com

Водители с ограниченным бюджетом, которые ищут подержанные автомобили, прежде всего озабочены надежностью транспортных средств с пробегом. Механики советуют три разные машины, каждая из которых предлагает долговечность и доступную цену.

Об этом написал Express.

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Toyota RAV4

Фото: Toyota

Известный автомеханик и блогер Скотти Килмер считает, что кроссовер RAV4 является одной из самых надежных моделей, которая может проезжать сотни тысяч километров при условии надлежащего обслуживания. "Я никогда не видел, чтобы RAV4 ломался", — отметил он, делая обзор модели 2015 года.

Компания Warranty Solutions Group (WSG) поставили RAV4 на первое место в рейтинге надежности. Исследование показало, что лишь 9,68% владельцев RAV4 обращались за страховыми выплатами.

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Nissan LEAF

Фото: greencarreports.com

Nissan LEAF был первым массовым электромобилем, а модели даже 10-летнего возраста до сих пор пользуются большим спросом. Сейчас это транспортное средство является одним из самых дешевых способов пересесть на электромобиль.

По данным WhatCar, Nissan Leaf является одним из самых долговечных электрокаров: модель заняла второе место из 18 авто в последнем опросе с показателем надежности 95,6%.

Dacia Duster

Фото: exchangeandmart.co.uk

Один из самых выдающихся бюджетных кроссоверов в своей категории с большим багажным отделением объемом более 1500 литров после складывания сидений. Его интерьер может и не особо изящный, но WhatCar утверждает, что модель имеет общий балл надежности "хороший", превосходя конкурентов, таких как Ford Puma.

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