Эксперт назвал подержанный кроссовер лучше Toyota

2017 Acura MDX. Фото: Acura

Известный автомеханик и блогер Скотти Килмер, который имеет миллионы подписчиков на своем YouTube-канале, высоко оценил кроссовер Acura MDX 2017 года, назвав его революционным и похвалив за выдающийся интерьер. По словам Килмера, эта модель является вторым по популярности роскошным кроссовером после Lexus, и он считает ее отличной альтернативой для тех, кто ищет премиальное качество по доступной цене.

Об этом написал The Sun.

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Особый восторг у эксперта вызвал надежный двигатель V6, который, по его мнению, способен прослужить "сотни тысяч километров" без необходимости в капитальном ремонте. Это делает кроссовер Acura MDX особенно привлекательным для покупателей, которые рассматривают подержанные автомобили.

Во время разбора конкретного экземпляра, Килмер отметил безупречную работу всех систем, включая камеры кругового обзора, кондиционер и гидроусилитель руля. Механик особо выделил информационно-развлекательную систему и общий комфорт, назвав сиденья "безупречно удобными".

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Премиальная отделка

Кроме того, Скотти Килмер отметил стильный дизайн, особенно сочетание черных и хромированных элементов в интерьере, а также наличие люка на крыше. Он подчеркнул, что Acura, как и ее материнская компания Honda, известна своей феноменальной системой полного привода, которую можно настраивать в разных режимах — от обычного до динамичного. Автомобиль также оснащен передовыми технологиями, такими как система удержания полосы движения.

Подытоживая, автомеханик рекомендовал Acura MDX как отличный выбор, если Lexus кажется слишком дорогим. Он отметил, что этот кроссовер имеет "все необходимые функции" и прекрасно подходит как безопасный семейный автомобиль. Килмер добавил, что Acura MDX мягче в управлении, чем Lexus, хотя и имеет немного больший расход топлива.

В общем, он считает эту модель идеальным вариантом для тех, кто планирует приобрести качественный подержанный автомобиль даже лучше Toyota.

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