Експерт назвав вживаний кросовер кращий за Toyota

2017 Acura MDX. Фото: Acura

Відомий автомеханік та блогер Скотті Кілмер, який має мільйони підписників на своєму YouTube-каналі, високо оцінив кросовер Acura MDX 2017 року, назвавши його революційним та похваливши за видатний інтер'єр. За словами Кілмера, ця модель є другим за популярністю розкішним кросовером після Lexus, і він вважає її чудовою альтернативою для тих, хто шукає преміальну якість за доступною ціною.

Про це написав The Sun.

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Особливе захоплення в експерта викликав надійний двигун V6, який, на його думку, здатен прослужити "сотні тисяч кілометрів" без потреби в капітальному ремонті. Це робить кросовер Acura MDX особливо привабливим для покупців, які розглядають вживані автомобілі.

Під час розбору конкретного екземпляра, Кілмер відзначив бездоганну роботу всіх систем, включаючи камери кругового огляду, кондиціонер та гідропідсилювач керма. Механік особливо виділив інформаційно-розважальну систему та загальний комфорт, назвавши сидіння "бездоганно зручними".

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Преміальне оздоблення

Крім того, Скотті Кілмер відзначив стильний дизайн, особливо поєднання чорних та хромованих елементів в інтер’єрі, а також наявність люка на даху. Він підкреслив, що Acura, як і її материнська компанія Honda, відома своєю феноменальною системою повного приводу, яку можна налаштовувати в різних режимах — від звичайного до динамічного. Автомобіль також оснащений передовими технологіями, такими як система утримання смуги руху.

Підсумовуючи, автомеханік рекомендував Acura MDX як чудовий вибір, якщо Lexus здається занадто дорогим. Він зазначив, що цей кросовер має "всі необхідні функції" та чудово підходить як безпечний сімейний автомобіль. Кілмер додав, що Acura MDX м'якша в управлінні, ніж Lexus, хоча й має трохи більші витрати пального.

Загалом, він вважає цю модель ідеальним варіантом для тих, хто планує придбати якісний вживаний автомобіль навіть кращий за Toyota.

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