Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьШоу-бізнесСмакАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Авто Дешевша альтернатива Lexus — названо найкращий вживаний кросовер

Дешевша альтернатива Lexus — названо найкращий вживаний кросовер

Ua en ru
Дата публікації: 1 серпня 2025 06:45
Експерт назвав вживаний кросовер кращий за Toyota
2017 Acura MDX. Фото: Acura

Відомий автомеханік та блогер Скотті Кілмер, який має мільйони підписників на своєму YouTube-каналі, високо оцінив кросовер Acura MDX 2017 року, назвавши його революційним та похваливши за видатний інтер'єр. За словами Кілмера, ця модель є другим за популярністю розкішним кросовером після Lexus, і він вважає її чудовою альтернативою для тих, хто шукає преміальну якість за доступною ціною.

Про це написав The Sun.

Реклама
Читайте також:

Вічний двигун

Особливе захоплення в експерта викликав надійний двигун V6, який, на його думку, здатен прослужити "сотні тисяч кілометрів" без потреби в капітальному ремонті. Це робить кросовер Acura MDX особливо привабливим для покупців, які розглядають вживані автомобілі.

Під час розбору конкретного екземпляра, Кілмер відзначив бездоганну роботу всіх систем, включаючи камери кругового огляду, кондиціонер та гідропідсилювач керма. Механік особливо виділив інформаційно-розважальну систему та загальний комфорт, назвавши сидіння "бездоганно зручними".

Також читайте:

Вживані авто, які прослужать довше багатьох нових моделей

Механік назвав популярні авто з пробігом, які не варто купувати

Преміальне оздоблення

Крім того, Скотті Кілмер відзначив стильний дизайн, особливо поєднання чорних та хромованих елементів в інтер’єрі, а також наявність люка на даху. Він підкреслив, що Acura, як і її материнська компанія Honda, відома своєю феноменальною системою повного приводу, яку можна налаштовувати в різних режимах — від звичайного до динамічного. Автомобіль також оснащений передовими технологіями, такими як система утримання смуги руху.

Підсумовуючи, автомеханік рекомендував Acura MDX як чудовий вибір, якщо Lexus здається занадто дорогим. Він зазначив, що цей кросовер має "всі необхідні функції" та чудово підходить як безпечний сімейний автомобіль. Кілмер додав, що Acura MDX м'якша в управлінні, ніж Lexus, хоча й має трохи більші витрати пального.

Загалом, він вважає цю модель ідеальним варіантом для тих, хто планує придбати якісний вживаний автомобіль навіть кращий за Toyota.

Також читайте:

Експерт назвав найкращий час для купівлі авто з пробігом

ТОП-12 вживаних автомобілів з мінімальною кількістю поломок

авто поради автомобіль Honda Toyota вживані авто
Сергій Якуба - Редактор
Автор:
Сергій Якуба
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації