Подержанные авто с маленьким пробегом: почему их не стоит покупать

Продажа подержанных авто. Фото: copilotsearch.com

Ориентироваться на наименьшие цифры одометра при покупке подержанного автомобиля кажется логичным, ведь маленький пробег означает меньше износа и рисков серьезных поломок. Впрочем, по словам экспертов, это утверждение не всегда соответствует действительности — даже такие машины могут скрывать серьезные механические проблемы, которые впоследствии обернутся значительными финансовыми затратами.

Об этом написал Express.

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Специалист из компании My Car Reg Check Сара Дженкинс подчеркивает, что водители часто воспринимают низкий пробег как автоматический индикатор надежности, но забывают о другом важном факторе — обслуживании. Автомобиль, который долго простаивал, может быть даже более проблемным, чем тот, что регулярно эксплуатировался.

"Люди считают, что автомобиль с пробегом 48 000 км автоматически безопаснее, чем тот, что имеет 128 000 км, но это не всегда правда. Автомобили созданы для того, чтобы на них ездили. Если они простаивают месяцами или годами, у них часто возникают скрытые механические проблемы, которые проявляются только тогда, когда становится слишком поздно", — пояснила Сара.

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Распространенные проблемы

Анализ данных, проведенный My Car Reg Check, выявил тревожную закономерность — многие подержанные авто с небольшим пробегом имеют схожие проблемы, связанные именно с простоем.

Изношенная резина. Шины, ремни и другие резиновые элементы могут со временем терять свои свойства, даже если автомобиль не использовался.

Шины, ремни и другие резиновые элементы могут со временем терять свои свойства, даже если автомобиль не использовался. Заклинившие тормоза. Из-за влаги и коррозии тормозные механизмы могут заклинивать, что является крайне опасным.

Из-за влаги и коррозии тормозные механизмы могут заклинивать, что является крайне опасным. Вялый двигатель. Мотор, который долго не работал, может иметь проблемы с компрессией, системой подачи топлива или смазки, что приводит к его неэффективной работе.

Мотор, который долго не работал, может иметь проблемы с компрессией, системой подачи топлива или смазки, что приводит к его неэффективной работе. Влага в салоне. Длительный простой в неидеальных условиях может привести к появлению конденсата и сырости, что способствует образованию плесени и коррозии.

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