Вживані авто з маленьким пробігом: чому їх не варто купляти

Продаж вживаних авто. Фото: copilotsearch.com

Орієнтуватися на найменші цифри одометра під час купівлі вживаного автомобіля здається логічним, адже маленький пробіг означає менше зносу та ризиків серйозних поломок. Втім, за словами експертів, це твердження не завжди відповідає дійсності — навіть такі машини можуть приховувати серйозні механічні проблеми, які згодом обернуться значними фінансовими витратами.

Про це написав Express.

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Спеціалістка з компанії My Car Reg Check Сара Дженкінс підкреслює, що водії часто сприймають низький пробіг як автоматичний індикатор надійності, але забувають про інший важливий фактор — обслуговування. Автомобіль, який довго простоював, може бути навіть проблемнішим, ніж той, що регулярно експлуатувався.

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"Люди вважають, що автомобіль з пробігом 48 000 км автоматично безпечніший, ніж той, що має 128 000 км, але це не завжди правда. Автомобілі створені для того, щоб ними їздили. Якщо вони простоюють місяцями чи роками, у них часто виникають приховані механічні проблеми, які проявляються лише тоді, коли стає надто пізно", — пояснила Сара.

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Найпоширеніші проблеми

Аналіз даних, проведений My Car Reg Check, виявив тривожну закономірність — багато вживаних авто з невеликим пробігом мають схожі проблеми, пов'язані саме з простоєм.

Зношена гума. Шини, ремені та інші гумові елементи можуть з часом втрачати свої властивості, навіть якщо автомобіль не використовувався.

Шини, ремені та інші гумові елементи можуть з часом втрачати свої властивості, навіть якщо автомобіль не використовувався. Заклинені гальма. Через вологу та корозію гальмівні механізми можуть заклинювати, що є вкрай небезпечним.

Через вологу та корозію гальмівні механізми можуть заклинювати, що є вкрай небезпечним. Млявий двигун. Мотор, який довго не працював, може мати проблеми з компресією, системою подачі палива або змащування, що призводить до його неефективної роботи.

Мотор, який довго не працював, може мати проблеми з компресією, системою подачі палива або змащування, що призводить до його неефективної роботи. Волога в салоні. Тривалий простій в неідеальних умовах може призвести до появи конденсату та вогкості, що сприяє утворенню цвілі та корозії.

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