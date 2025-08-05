Бюджетні автомобілі віком до 10 років з перевіреною надійністю

2018 Toyota RAV4 Фото: caranddriver.com

Водії з обмеженим бюджетом, які шукають вживані автомобілі, насамперед переймаються надійністю транспортних засобів з пробігом. Механіки радять три різні машини, кожна з яких пропонує довговічність та доступну ціну.

Про це написав Express.

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Toyota RAV4

Фото: Toyota

Відомий автомеханік та блогер Скотті Кілмер вважає, що кросовер RAV4 є однією з найнадійніших моделей, яка може проїжджати сотні тисяч кілометрів за умови належного обслуговування. "Я ніколи не бачив, щоб RAV4 ламався", — зазначив він, оглядаючи модель 2015 року.

Компанія Warranty Solutions Group (WSG) поставили RAV4 на перше місце в рейтингу надійності. Дослідження показало, що лише 9,68% власників RAV4 зверталися за страховими виплатами.

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Nissan LEAF

Фото: greencarreports.com

Nissan LEAF був першим масовим електромобілем, а моделі навіть 10-річного віку досі мають великий попит. Зараз цей транспортний засіб є одним з найдешевших способів пересісти на електромобіль.

За даними WhatCar, Nissan Leaf є одним з найдовговічніших електрокарів: модель посіла друге місце з 18 авто в останньому опитуванні з показником надійності 95,6%.

Dacia Duster

Фото: exchangeandmart.co.uk

Один з найвидатніших бюджетних кросоверів у своїй категорії з великим багажним відділенням об'ємом понад 1500 літрів після складання сидінь. Його інтер'єр може й не особливо витончений, але WhatCar стверджує, що модель має загальний бал надійності "гарний", перевершуючи конкурентів, таких як Ford Puma.

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