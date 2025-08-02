Названі надійні бензинові двигуни на вживаних автомобілях

Двигун Renault серії K. Фото: wikipedia.org

Вважається, що простіше та дешевше купити інший автомобіль, ніж замінити мотор. Тому при виборі вживаної машини варто звертати особливу увагу на модель двигуна, особливості його експлуатації та глибину ресурсу.

Про надійні бензинові двигуни написав SUV News.

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Toyota 4GR-FSE

2,5-літровий V6 двигун потужністю 200 к.с. з системою безпосереднього вприскування пального (D-4), фазорегулятором та алюмінієвим блоком встановлювався на різні моделі Toyota та Lexus, зокрема Crown, Mark X, IS250 та GS250. Попри складну конструкцію, ресурс агрегату становить 450 000 км. Але після 200 000 км може зноситися водяна помпа та виникнути незначне збільшення споживання оливи.

Renault K4M

1,6-літровий двигун встановлювався на Renault Logan, Sandero, Largus та інші бюджетні моделі. Має чавунний блок, ремінний привід ГРМ та простий впорск. Проходить 450 000 км з мінімальним втручанням. Головне раз на 40 000 км міняти ремінь ГРМ та стежити за рівнем оливи.

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PSA EC5

1,6-літровий мотор зустрічається на автомобілях Peugeot та Citroën, може працювати понад 400 000 км без серйозних проблем. Має чавунний блок та просту конструкцію. Але після 150 000 км може виникнути потреби у перепрошивці блоку керування та заміні каталізатора.

Volkswagen 1.6 MPI EA211

1,6-літровий мотор встановлювався на моделі Volkswagen Polo, Rapid та деякі авто марки Seat. Версія чеської збірки вважається вдосконаленою (зменшено шум, підвищено надійність поршневої групи) та в середньому пробігає 300 000 км. Двигун чутливий до якості пального та регулювання клапанів.

Nissan HR16DE

1,6-літровий двигун потужністю до 117 к.с. встановлювався на моделях Nissan Note, Juke, Qashqai та інших. Мотор витримує 270 000 км без серйозного втручання. Але можлива поява підвищеного споживання оливи після 150 000 км. З недоліків — не найзручніша заміна свічок запалювання.

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