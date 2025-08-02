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Самые надежные бензиновые двигатели на автомобилях с пробегом

Ua ru
Дата публикации 2 августа 2025 15:45
Названы надежные бензиновые двигатели на подержанных автомобилях
Двигатель Renault серии K. Фото: wikipedia.org

Считается, что проще и дешевле купить другой автомобиль, чем заменить мотор. Поэтому при выборе подержанной машины стоит обращать особое внимание на модель двигателя, особенности его эксплуатации и глубину ресурса.

О надежных бензиновых двигателях написал SUV News.

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2,5-литровый V6 двигатель мощностью 200 л.с. с системой непосредственного впрыска топлива (D-4), фазорегулятором и алюминиевым блоком устанавливался на различные модели Toyota и Lexus, в частности Crown, Mark X, IS250 и GS250. Несмотря на сложную конструкцию, ресурс агрегата составляет 450 000 км. Но после 200 000 км может износиться водяная помпа и возникнуть незначительное увеличение потребления масла.

Renault K4M

1,6-литровый двигатель устанавливался на Renault Logan, Sandero, Largus и другие бюджетные модели. Имеет чугунный блок, ременной привод ГРМ и простой впрыск. Проходит 450 000 км с минимальным вмешательством. Главное раз в 40 000 км менять ремень ГРМ и следить за уровнем масла.

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1,6-литровый мотор устанавливался на модели Volkswagen Polo, Rapid и некоторые авто марки Seat. Версия чешской сборки считается усовершенствованной (уменьшен шум, повышена надежность поршневой группы) и в среднем пробегает 300 000 км. Двигатель чувствителен к качеству топлива и регулировке клапанов.

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1,6-литровый двигатель мощностью до 117 л.с. устанавливался на моделях Nissan Note, Juke, Qashqai и других. Мотор выдерживает 270 000 км без серьезного вмешательства. Но возможно появление повышенного потребления масла после 150 000 км. Из недостатков — не самая удобная замена свечей зажигания.

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Сергей Якуба - Редактор
Автор:
Сергей Якуба
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