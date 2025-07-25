Чи потрібна турбодвигунам дорожча моторна олива

Ремонт турбодвигуна. Фото: falconturbos.com

Двигуни з турбонаддувом складніші, ніж атмосферні мотори, тому навіть найкраще зібраний турбонаддув може катастрофічно вийти з ладу, якщо за ним не доглядати належним чином. Часто рекомендують використовувати спеціальні оливи для турбодвигунів, які дорожчі за звичайні. Але чи справді це виправдано?

Про це написав Jalopnik.

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Екстремальне тепло

Основною причиною, чому турбодвигуни потребують спеціальної оливи, є високі теплові навантаження. Турбокомпресори приводяться в дію відпрацьованими газами автомобіля, які можуть нагріватися до температури понад 540 °C. Під час роботи турбокомпресор обертається з шаленою швидкістю — до 300 000 об/хв, що у понад 50 разів швидше за звичайний двигун на шосе.

Олива, що проходить через турбокомпресор, може нагріватися понад 200 °C. Це більш ніж удвічі вище, ніж в атмосферному двигуні. Таке екстремальне нагрівання створює два основні ризики для звичайної моторної оливи: закоксовування турбокомпресора та деградацію самого мастила.

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Головні проблеми

Закоксовування турбокомпресора. Олива пригорає та прилипає до металевих деталей всередині агрегату. Це призводить до утворення в’язкого, сажистого нальоту, який може засмічувати внутрішні канали турбокомпресора. Наслідком є передчасний знос або навіть серйозний вихід з ладу цього дорогого вузла. Звичайна моторна олива, на відміну від спеціальної, значно більш схильна до закоксовування.

Олива пригорає та прилипає до металевих деталей всередині агрегату. Це призводить до утворення в’язкого, сажистого нальоту, який може засмічувати внутрішні канали турбокомпресора. Наслідком є передчасний знос або навіть серйозний вихід з ладу цього дорогого вузла. Звичайна моторна олива, на відміну від спеціальної, значно більш схильна до закоксовування. Деградація оливи. Більшість звичайних моторних олив не здатні витримувати інтенсивне нагрівання всередині турбокомпресора й швидко руйнуються. Перегріта олива швидко втрачає в'язкість, що може призвести до надмірного зносу деталей двигуна та до катастрофічної поломки.

Вибір оливи

Спеціальні моторні оливи для двигунів з турбонаддувом розроблені з урахуванням високих температурних навантажень та містять присадки, які запобігають закоксовуванню та деградації навіть в екстремальних умовах. Вони забезпечують надійне змащування та охолодження турбокомпресора, значно подовжуючи термін його служби.

Якщо немає впевненості, яку саме оливу вибрати для автомобіля з турбонаддувом, треба звертатися до інструкції з експлуатації, де виробник вказує рекомендований тип та специфікацію мастила.

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