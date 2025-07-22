Найпроблемніші бензинові турбодвигуни авто за останні 10 років

Двигун 1.2 TCe Фото: largus.fr

Двигун перетворює паливо на механічну енергію, що приводить транспортний засіб у рух, забезпечуючи його функціональність та можливість пересування. Водночас турбомотори можуть бути менш надійними через складність своєї конструкції, високі робочі температури та тиски, що створюють додаткове навантаження на компоненти та підвищують ризик зносу або поломок.

Про це написав SUV News.

Реклама

Читайте також:

1.2 TCe / DIG-T (Renault / Nissan)

1.2 л бензиновий турбодвигун використовувався в моделях Renault (Clio, Captur, Kadjar) та Nissan (Qashqai, Juke) протягом 2012–2018 років. Найбільше проблемні випуски 2015-2017 років.

Вже після 60 000-80 000 км багато власників стикалися з критичним зносом двигуна, який потребував капітального ремонту або повної заміни. Проблеми з витратою оливи найчастіше призводили до повної втрати агрегата.

Читайте також:

Помилки водіїв, які руйнують турбодвигун в автомобілі

Як бідна суміш нищить мотор автомобіля

1.4 TSI (EA111) (Volkswagen Group)

1,4 л бензиновий турбодвигун ставився протягом 2005-2015 років на Volkswagen Golf, Tiguan, Jetta, а також на Skoda Octavia та SEAT Leon.

Мотор позиціонувався як економний та динамічний, але натомість власники отримали дорогі ремонти вже після 100 000 км, особливо у версіях з сухим DSG.

Водії найчастіше скаржилися на надмірні витрати оливи, поломки поршневої групи та передчасний знос ланцюга ГРМ.

1.6 THP (BMW / PSA)

Спільна розробка BMW та французької PSA Group. 1,6 л бензиновий турбодвигун у 2006–2018 роках використовували у Peugeot 308/3008, Citroën DS4, MINI Cooper S, BMW серії 1 та інших.

Попри цікаву динаміку, двигун дуже чутливий до якості обслуговування, а ремонт зазвичай складний та недешевий.

Мотор страждає на розтягування ланцюга ГРМ, залипання клапанів VVT, забруднення впуску через відсутність прямого вприску та постійні помилки в електроніці.

Читайте також:

Названі найкращі двигуни Mazda

З яким двигуном варто купити вживані Renault Logan та Sandero