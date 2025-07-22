Самые проблемные бензиновые турбодвигатели авто за последние 10 лет

Двигатель 1.2 TCe Фото: largus.fr

Двигатель преобразует топливо в механическую энергию, которая приводит транспортное средство в движение, обеспечивая его функциональность и возможность передвижения. В то же время турбомоторы могут быть менее надежными из-за сложности своей конструкции, высоких рабочих температур и давления, которые создают дополнительную нагрузку на компоненты и повышают риск износа или поломок.

Об этом написал SUV News.

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1.2 TCe / DIG-T (Renault / Nissan)

1.2 л бензиновый турбодвигатель использовался в моделях Renault (Clio, Captur, Kadjar) и Nissan (Qashqai, Juke) в течение 2012-2018 годов. Наиболее проблемные выпуски 2015-2017 годов.

Уже после 60 000-80 000 км многие владельцы сталкивались с критическим износом двигателя, который требовал капитального ремонта или полной замены. Проблемы с расходом масла чаще всего приводили к полной потере агрегата.

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1.4 TSI (EA111) (Volkswagen Group)

1,4 л бензиновый турбодвигатель ставился в течение 2005-2015 годов на Volkswagen Golf, Tiguan, Jetta, а также на Skoda Octavia и SEAT Leon.

Мотор позиционировался как экономный и динамичный, но взамен владельцы получили дорогие ремонты уже после 100 000 км, особенно в версиях с сухим DSG.

Водители чаще всего жаловались на чрезмерный расход масла, поломки поршневой группы и преждевременный износ цепи ГРМ.

1.6 THP (BMW / PSA)

Совместная разработка BMW и французской PSA Group. 1,6 л бензиновый турбодвигатель в 2006-2018 годах использовали в Peugeot 308/3008, Citroën DS4, MINI Cooper S, BMW серии 1 и других.

Несмотря на интересную динамику, двигатель очень чувствителен к качеству обслуживания, а ремонт обычно сложный и недешевый.

Мотор страдает растяжением цепи ГРМ, залипанием клапанов VVT, загрязнением впуска из-за отсутствия прямого впрыска и постоянными ошибками в электронике.

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