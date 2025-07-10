С каким двигателем б/у Renault Logan и Sandero будут работать долго

Renault Logan Фото: uzr.com.ua

На вторичном авторынке Украины немало бюджетных автомобилей Renault — Logan (седан) и Sandero (хэтчбек) первого поколения, построенных на общем шасси. Покупателям стоит знать, какие проблемы могут возникнуть с двигателями этих моделей первого поколения, для осознанного выбора машины.

Об этом написал АвтоСвит.

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Двигатель K7J 1.4

Мотор имеет простую конструкцию: восемь клапанов, распределенный впрыск, чугунный блок. Стандартным топливом является бензин А-92, но за городом для обгонов мощности не хватает.

Основная проблема — модульная катушка зажигания, которая порой трескается, впитывая влагу и вызывая сбои. Хотя катушку модернизировали, полностью устранить проблему не удалось. Также наблюдаются периодические протечки масла и антифриза и нестабильные холостые обороты, вызванные загрязнением дросселя и форсунок. Но это является общей болезнью многих других двигателей.

Ремень ГРМ стоит менять вместе с насосом каждые 60 000 км.

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Двигатель K7M 1.6

Двигатель конструктивно схож с предыдущим, а некоторые детали взаимозаменяемы: восемь клапанов, чугунный блок. Также прост в ремонте и неприхотлив к качеству топлива и масла. Существует множество примеров, когда только после 400 000 км владельцы впервые меняли поршневые кольца и проезжали до 600 000 км, заливая только А-92.

Катушка зажигания единая для всех цилиндров с годами трескается. Есть вопросы к термостату и теплообменнику, который течет, а также к маслоотделителю неудачной конструкции. Неудобно размещен масляный фильтр, ведь менять его мешает генератор. Ремень ГРМ стоит заменять вместе с помпой до 80 00 км, но от внезапного разрыва никто не застрахован.

Мотор имеет достаточно высокий расход топлива — до 12 л/100 км в городе.

Двигатель K4M 1.6

К старому чугунному блоку предыдущего двигателя K7M приделали новую головку с двумя распределительными валами и 16 клапанами. Появились гидрокомпенсаторы, а катушки зажигания стали индивидуальными. Двигатель рассчитан на бензин А-95.

Основные недостатки: у катушки рассыхаются изоляционные резинки, случаются протечки масла и охлаждающей жидкости, бывают клинья водяного насоса или ролика натяжителя. Нередко барахлит датчик положения коленвала, возможен подсос воздуха через впускной коллектор. Но, при нормальном обслуживании двигатель спокойно пробежит 500 000 км.

Renault Sandero Фото: wikimedia.org

Трансмиссии

В 2009 году у Logan/Sandero появился 4-ступенчатый гидроавтомат DP2 в сочетании с мотором K4M, но на вторичном рынке таких машин мало. Автомат не является образцом надежности, но 250 000 км одолеет. Впрочем, такая покупка чревата заменой коробки. Хотя конструктивно он прост, а его ремонт освоили везде.

Это касается и простых механических коробок JH1 и JH3, которые способны проехать без проблем 250 000-300 000 км.

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