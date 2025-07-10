З яким двигуном вживані Renault Logan та Sandero працюватимуть довго

Renault Logan Фото: uzr.com.ua

На вторинному авторинку України чимало бюджетних автомобілів Renault — Logan (седан) та Sandero (хетчбек) першого покоління, що побудовані на спільному шасі. Покупцям варто знати, які проблеми можуть виникнути з двигунами цих моделей першого покоління, для усвідомленого вибору машини.

Про це написав АвтоСвіт.

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Двигун K7J 1.4

Мотор має просту конструкцію: вісім клапанів, розподілене упорскування, чавунний блок. Стандартним паливом є бензин А-92, але за містом для обгонів потужності не вистачає.

Основна проблема — модульна котушка запалювання, що часом тріскає, вбираючи вологу та спричиняючи збої. Хоча котушку модернізували, повністю усунути проблему не вдалося. Також спостерігаються періодичні протікання оливи та антифризу та нестабільні холості оберти, викликані забрудненням дроселя та форсунок. Але це є загальною недугою багатьох інших двигунів.

Ремінь ГРМ варто міняти разом з помпою кожних 60 000 км.

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Двигун K7M 1.6

Двигун конструктивно схожий з попереднім, а деякі деталі взаємозамінні: вісім клапанів, чавунний блок. Також простий у ремонті та невибагливий до якості пального і мастила. Існує безліч прикладів, коли лише після 400 000 км власники вперше міняли поршневі кільця та проїздили до 600 000 км, заливаючи лише А-92.

Котушка запалювання єдина для всіх циліндрів з роками тріскається. Є питання до термостата та теплообмінника, який тече, а також до оливовідділювача невдалої конструкції. Незручно розміщено фільтр оливи, адже міняти його заважає генератор. Ременя ГРМ варто замінювати разом з помпою до 80 00 км, але від раптового розриву ніхто не застрахований.

Мотор має досить високу витрату пального — до 12 л/100 км у місті.

Двигун K4M 1.6

До старого чавунного блоку попереднього двигуна K7M приладнали нову головку з двома розподільними валами та 16 клапанами. З’явилися гідрокомпенсатори, а котушки запалення стали індивідуальними. Двигун розрахований на бензин А-95.

Основні недоліки: у котушки розсихаються ізоляційні гумки, трапляються протікання оливи та охолоджувальної рідини, бувають клини водяної помпи або ролика натягувача. Нерідко барахлить датчик положення колінвала, можливе підсмоктування повітря через впускний колектор. Але, при нормальному обслуговуванні двигун спокійно пробіжить 500 000 км.

Renault Sandero Фото: wikimedia.org

Трансмісії

У 2009 році у Logan/Sandero з’явився 4-ступеневий гідроавтомат DP2 у поєднанні з мотором K4M, але на вторинному ринку таких машин мало. Автомат не є взірцем надійності, але 250 000 км здолає. Втім, така покупка загрожує заміною коробки. Хоча конструктивно він простий, а його ремонт опанували скрізь.

Це стосується й простих механічних коробок JH1 та JH3, які здатні проїхати без проблем 250 000-300 000 км.

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